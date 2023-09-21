Светодиоды должны снизить аварийность Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслинском районе Челябинской области на участке трассы М-5 21 сентября включили спецосвещение и дополнительную подсветку на трех светофорах. Светодиоды протянули на 108-109 км автодороги, передает корреспондент URA.RU.

«Модернизацию мы провели на участке повышенной аварийности. Установили 741 метр светодиодного освещения на участке между 108 и 109 км. На 109 км теперь есть дополнительная подсветка светофоров, еще одна установлена на 108 километре», — сообщил URA.RU заместитель главного инженера упрдора «Южный Урал» Валерий Поспелов.

Сейчас на дороге заработали 59 светильника на 57 опорах. Поспелов отметил URA.RU, что выбранный тип приборов поможет сэкономить траты на электроэнергию.

Как объяснили URA.RU в упрдоре, светодиоды необходимы для равномерного распределения света на участке, что поможет улучшить соблюдение правил движения. Дублер светофоров будет отображать регулировочные цвета на развязке к селу Тюбук. При этом на дороге, которая ранее не имела фонарей, будет усиленное освещение — два двойных светильника.

Решение установить спецосвещение на этом участке трассы было принято на комиссии совместно с ГИБДД региона. В планах обеспечить максимальную безопасность участникам движения.

«За 2022 год на 108-109 км погиб один человек, еще четыре получили травмы. На август 2023 года участок уже насчитывает одного погибшего и пять пострадавших. Надеемся, принятые меры помогут водителям избежать ДТП и нарушений», — рассказали URA.RU в упрдоре.

Ранее в Челябинской области на трассе М5 «Урал» столкнулись два большегруза. Серьезная авария произошла Между Бакалом и Саткой, в результате чего одна из полос оказалась заблокирована.

Дублер светофоров будет отображать регулировочные цвета на развязке к селу Тюбук Фото: Вадим Ахметов © URA.RU