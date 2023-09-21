Украина близка к поражению из-за нерасторопности США

Белый дом предупредил, что Украине грозит остаться без помощи

21 сентября 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский убеждал членов Конгресса в необходимости поставок оружия Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украине грозит остаться без помощи США. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что риски вызваны затягиванием принятия решения о передаче запрошенных Киевом 24 млрд долларов. «Запрошенные для Украины 24 миллиарда долларов Конгрессу нужно согласовать к 1 октября. Иначе поток помощи [Киеву] может прерваться», — сообщили представители Вашингтона Джей Салливан и Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга ведется на официальном сайте Белого дома. Ранее Зеленский приехал в Белый дом для выступления перед Конгрессом США. При этом спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал ему в выступлении перед законодателями из-за их занятости. В результате чего украинский президент общался с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия. Во время общения с Зеленским Маккарти не стал обещать ему согласование нового пакета помощи стоимостью 24 миллиарда долларов, несмотря на то, что украинский президент открыто рассказывал о ситуации на фронте. Такую сумму у Конгресса для помощи Украине ранее запрашивал Белый дом. Лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, также присутствовавший на встрече с Зеленским, передал его слова о том, что если Киев не получит помощь, то проиграет войну.

Украине грозит остаться без помощи США. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что риски вызваны затягиванием принятия решения о передаче запрошенных Киевом 24 млрд долларов. «Запрошенные для Украины 24 миллиарда долларов Конгрессу нужно согласовать к 1 октября. Иначе поток помощи [Киеву] может прерваться», — сообщили представители Вашингтона Джей Салливан и Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга ведется на официальном сайте Белого дома. Ранее Зеленский приехал в Белый дом для выступления перед Конгрессом США. При этом спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал ему в выступлении перед законодателями из-за их занятости. В результате чего украинский президент общался с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия. Во время общения с Зеленским Маккарти не стал обещать ему согласование нового пакета помощи стоимостью 24 миллиарда долларов, несмотря на то, что украинский президент открыто рассказывал о ситуации на фронте. Такую сумму у Конгресса для помощи Украине ранее запрашивал Белый дом. Лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, также присутствовавший на встрече с Зеленским, передал его слова о том, что если Киев не получит помощь, то проиграет войну.