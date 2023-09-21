21 сентября 2023

Украина близка к поражению из-за нерасторопности США

Белый дом предупредил, что Украине грозит остаться без помощи
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский убеждал членов Конгресса в необходимости поставок оружия Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украине грозит остаться без помощи США. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что риски вызваны затягиванием принятия решения о передаче запрошенных Киевом 24 млрд долларов.

«Запрошенные для Украины 24 миллиарда долларов Конгрессу нужно согласовать к 1 октября. Иначе поток помощи [Киеву] может прерваться», — сообщили представители Вашингтона Джей Салливан и Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга ведется на официальном сайте Белого дома.

Ранее Зеленский приехал в Белый дом для выступления перед Конгрессом США. При этом спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал ему в выступлении перед законодателями из-за их занятости. В результате чего украинский президент общался с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия.

Во время общения с Зеленским Маккарти не стал обещать ему согласование нового пакета помощи стоимостью 24 миллиарда долларов, несмотря на то, что украинский президент открыто рассказывал о ситуации на фронте. Такую сумму у Конгресса для помощи Украине ранее запрашивал Белый дом. Лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, также присутствовавший на встрече с Зеленским, передал его слова о том, что если Киев не получит помощь, то проиграет войну.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украине грозит остаться без помощи США. Об этом сообщили в Белом доме, отметив, что риски вызваны затягиванием принятия решения о передаче запрошенных Киевом 24 млрд долларов. «Запрошенные для Украины 24 миллиарда долларов Конгрессу нужно согласовать к 1 октября. Иначе поток помощи [Киеву] может прерваться», — сообщили представители Вашингтона Джей Салливан и Карин Жан-Пьер. Трансляция брифинга ведется на официальном сайте Белого дома. Ранее Зеленский приехал в Белый дом для выступления перед Конгрессом США. При этом спикер палаты представителей США Кевин Маккарти отказал ему в выступлении перед законодателями из-за их занятости. В результате чего украинский президент общался с Маккарти и другими председателями комитетов на первом этаже Капитолия. Во время общения с Зеленским Маккарти не стал обещать ему согласование нового пакета помощи стоимостью 24 миллиарда долларов, несмотря на то, что украинский президент открыто рассказывал о ситуации на фронте. Такую сумму у Конгресса для помощи Украине ранее запрашивал Белый дом. Лидер фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер, также присутствовавший на встрече с Зеленским, передал его слова о том, что если Киев не получит помощь, то проиграет войну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...