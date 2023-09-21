Зеленский заявил, что Украина проиграет без новой помощи США

21 сентября 2023 в 22:50 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил о поражении Украины без поддержки США Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если США не предоставят Киеву новый пакет помощи. Об этом заявил глава фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер. «Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его [Зеленского] дословно. Господин Зеленский сказал: если мы не получим помощь, мы проиграем конфликт», — заявил Чак Шумер во время разговора с журналистами. Его слова приводит The Guardian. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт закончится очень быстро, если Запад прекратит поддерживать Киев, напоминает телеканал 360. Недавно экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что западные союзники начали постепенно отворачиваться от поддержки Киева, так как перестают верить в победу украинской стороны, пишет RT.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если США не предоставят Киеву новый пакет помощи. Об этом заявил глава фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер. «Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его [Зеленского] дословно. Господин Зеленский сказал: если мы не получим помощь, мы проиграем конфликт», — заявил Чак Шумер во время разговора с журналистами. Его слова приводит The Guardian. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт закончится очень быстро, если Запад прекратит поддерживать Киев, напоминает телеканал 360. Недавно экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что западные союзники начали постепенно отворачиваться от поддержки Киева, так как перестают верить в победу украинской стороны, пишет RT.