21 сентября 2023

Зеленский заявил, что Украина проиграет без новой помощи США

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Владимир Зеленский заявил о поражении Украины без поддержки США Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если США не предоставят Киеву новый пакет помощи. Об этом заявил глава фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

«Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его [Зеленского] дословно. Господин Зеленский сказал: если мы не получим помощь, мы проиграем конфликт», — заявил Чак Шумер во время разговора с журналистами. Его слова приводит The Guardian.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт закончится очень быстро, если Запад прекратит поддерживать Киев, напоминает телеканал 360. Недавно экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что западные союзники начали постепенно отворачиваться от поддержки Киева, так как перестают верить в победу украинской стороны, пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина проиграет в конфликте с Россией, если США не предоставят Киеву новый пакет помощи. Об этом заявил глава фракции большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер. «Было единственное предложение, которое подвело всему этому итог, и я цитирую его [Зеленского] дословно. Господин Зеленский сказал: если мы не получим помощь, мы проиграем конфликт», — заявил Чак Шумер во время разговора с журналистами. Его слова приводит The Guardian. Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что украинский конфликт закончится очень быстро, если Запад прекратит поддерживать Киев, напоминает телеканал 360. Недавно экс-разведчик США Скотт Риттер заявил, что западные союзники начали постепенно отворачиваться от поддержки Киева, так как перестают верить в победу украинской стороны, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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