21 сентября 2023

США побоялись потерять главного союзника в поддержке Киева

США обеспокоены решением Польши прекратить поддержку Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. США, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
В Белом доме обеспокоены прекращением Польшей поддержки Киева Фото:

Вашингтон обеспокоен решением Польши прекратить военную поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву вызвали обеспокоенность у Вашингтона», — сказала Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Она уточнила, что США намерены консультироваться с Польшей после ее решения. Трансляция выступления пресс-секретаря проходит на сайте Белого дома.

Ранее министр обороны Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении военной помощи Киеву ради вооружения собственной страны, пишет Pravda.Ru. Позже в западных СМИ предположили, что Украина может потерять поддержку остальных европейских стран после решения Варшавы.

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Вашингтон обеспокоен решением Польши прекратить военную поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву вызвали обеспокоенность у Вашингтона», — сказала Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Она уточнила, что США намерены консультироваться с Польшей после ее решения. Трансляция выступления пресс-секретаря проходит на сайте Белого дома. Ранее министр обороны Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении военной помощи Киеву ради вооружения собственной страны, пишет Pravda.Ru. Позже в западных СМИ предположили, что Украина может потерять поддержку остальных европейских стран после решения Варшавы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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