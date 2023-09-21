США побоялись потерять главного союзника в поддержке Киева

США обеспокоены решением Польши прекратить поддержку Украины

21 сентября 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

В Белом доме обеспокоены прекращением Польшей поддержки Киева Фото: Ксения Сальникова © URA.RU Вашингтон обеспокоен решением Польши прекратить военную поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву вызвали обеспокоенность у Вашингтона», — сказала Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Она уточнила, что США намерены консультироваться с Польшей после ее решения. Трансляция выступления пресс-секретаря проходит на сайте Белого дома. Ранее министр обороны Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении военной помощи Киеву ради вооружения собственной страны, пишет Pravda.Ru. Позже в западных СМИ предположили, что Украина может потерять поддержку остальных европейских стран после решения Варшавы.

Вашингтон обеспокоен решением Польши прекратить военную поддержку Украины. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Заявления Варшавы о прекращении поставок оружия Киеву вызвали обеспокоенность у Вашингтона», — сказала Карин Жан-Пьер в ходе брифинга. Она уточнила, что США намерены консультироваться с Польшей после ее решения. Трансляция выступления пресс-секретаря проходит на сайте Белого дома. Ранее министр обороны Польши Матеуш Моравецкий сообщил о прекращении военной помощи Киеву ради вооружения собственной страны, пишет Pravda.Ru. Позже в западных СМИ предположили, что Украина может потерять поддержку остальных европейских стран после решения Варшавы.