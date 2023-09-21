21 сентября 2023
20 сентября 2023

Бойцы из ЯНАО в зоне СВО получили высокопроходимые автомобили

© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарный груз. Челябинск , гуманитарный груз
Бойцы поблагодарили земляков за поддержку Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Пуровского района (ЯНАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, получили более 20 тонн гуманитарного груза и два высокопроходимых автомобиля от неравнодушных земляков. Об этом сообщили власти района в соцсети.

«Гуманитарная помощь доставлена в зону СВО. Наши защитники получили более 20 тонн ценного груза, собранного неравнодушными жителями района и коллективами предприятий, и 2 автомобиля высокой проходимости», — сообщается в telegram-канале мэрии Пуровского района.

Ценный груз сопровождали добровольцы, депутат районной думы и руководитель штаба «МыВместе». Бойцы передали слова благодарности и большой привет пуровчанам.

Ранее из Салехарда (ЯНАО) в зону СВО для бойцов батальона «Ямал», «Росомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки. Жители собрали для военнослужащих провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости.

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Бойцы Пуровского района (ЯНАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, получили более 20 тонн гуманитарного груза и два высокопроходимых автомобиля от неравнодушных земляков. Об этом сообщили власти района в соцсети. «Гуманитарная помощь доставлена в зону СВО. Наши защитники получили более 20 тонн ценного груза, собранного неравнодушными жителями района и коллективами предприятий, и 2 автомобиля высокой проходимости», — сообщается в telegram-канале мэрии Пуровского района. Ценный груз сопровождали добровольцы, депутат районной думы и руководитель штаба «МыВместе». Бойцы передали слова благодарности и большой привет пуровчанам. Ранее из Салехарда (ЯНАО) в зону СВО для бойцов батальона «Ямал», «Росомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки. Жители собрали для военнослужащих провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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