Бойцы из ЯНАО в зоне СВО получили высокопроходимые автомобили

Бойцы Пуровского района (ЯНАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, получили более 20 тонн гуманитарного груза и два высокопроходимых автомобиля от неравнодушных земляков. Об этом сообщили власти района в соцсети.
«Гуманитарная помощь доставлена в зону СВО. Наши защитники получили более 20 тонн ценного груза, собранного неравнодушными жителями района и коллективами предприятий, и 2 автомобиля высокой проходимости», — сообщается в telegram-канале мэрии Пуровского района.
Ценный груз сопровождали добровольцы, депутат районной думы и руководитель штаба «МыВместе». Бойцы передали слова благодарности и большой привет пуровчанам.
Ранее из Салехарда (ЯНАО) в зону СВО для бойцов батальона «Ямал», «Росомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки. Жители собрали для военнослужащих провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости.
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