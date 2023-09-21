Бойцы из ЯНАО в зоне СВО получили высокопроходимые автомобили

22 сентября 2023 в 00:00 Размер текста - 17 +

Бойцы поблагодарили земляков за поддержку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бойцы Пуровского района (ЯНАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, получили более 20 тонн гуманитарного груза и два высокопроходимых автомобиля от неравнодушных земляков. Об этом сообщили власти района в соцсети. «Гуманитарная помощь доставлена в зону СВО. Наши защитники получили более 20 тонн ценного груза, собранного неравнодушными жителями района и коллективами предприятий, и 2 автомобиля высокой проходимости», — сообщается в telegram-канале мэрии Пуровского района. Ценный груз сопровождали добровольцы, депутат районной думы и руководитель штаба «МыВместе». Бойцы передали слова благодарности и большой привет пуровчанам. Ранее из Салехарда (ЯНАО) в зону СВО для бойцов батальона «Ямал», «Росомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки. Жители собрали для военнослужащих провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости.

Бойцы Пуровского района (ЯНАО), выполняющие воинский долг в зоне проведения спецоперации, получили более 20 тонн гуманитарного груза и два высокопроходимых автомобиля от неравнодушных земляков. Об этом сообщили власти района в соцсети. «Гуманитарная помощь доставлена в зону СВО. Наши защитники получили более 20 тонн ценного груза, собранного неравнодушными жителями района и коллективами предприятий, и 2 автомобиля высокой проходимости», — сообщается в telegram-канале мэрии Пуровского района. Ценный груз сопровождали добровольцы, депутат районной думы и руководитель штаба «МыВместе». Бойцы передали слова благодарности и большой привет пуровчанам. Ранее из Салехарда (ЯНАО) в зону СВО для бойцов батальона «Ямал», «Росомаха» и «Кедр» отправлено 103 посылки. Жители собрали для военнослужащих провизию, белье, одежду и предметы первой необходимости.