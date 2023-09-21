21 сентября 2023

Ракета ВС ударила по заводу в Харькове, где производят танки

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Завод, где производили танки ВСУ, поражен ракетой ВС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Входящий в концерн «Укроборонпром» Харьковский завод, выпускающий и ремонтирующий танки ВСУ был поражен российским ракетным ударом. Об это сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), в том числе выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, был поражен российским ракетным ударом», — передает РИА Новости словам Сергея Лебедева, ссылающегося на товарищей с фронта. Кроме этого, под ракетный удар попал завод металлических изделий имени Фрунзе.

Ранее URA.RU писало, что российские войска ударили по критическим местам для ВСУ. Удары пришлись по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов.

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Входящий в концерн «Укроборонпром» Харьковский завод, выпускающий и ремонтирующий танки ВСУ был поражен российским ракетным ударом. Об это сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев. «Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), в том числе выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, был поражен российским ракетным ударом», — передает РИА Новости словам Сергея Лебедева, ссылающегося на товарищей с фронта. Кроме этого, под ракетный удар попал завод металлических изделий имени Фрунзе. Ранее URA.RU писало, что российские войска ударили по критическим местам для ВСУ. Удары пришлись по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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