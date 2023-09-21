Ракета ВС ударила по заводу в Харькове, где производят танки

Входящий в концерн «Укроборонпром» Харьковский завод, выпускающий и ремонтирующий танки ВСУ был поражен российским ракетным ударом. Об это сообщил координатор пророссийского Николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), в том числе выпускающий и ремонтирующий танки, танковые двигатели и БМП для нужд ВСУ, был поражен российским ракетным ударом», — передает РИА Новости словам Сергея Лебедева, ссылающегося на товарищей с фронта. Кроме этого, под ракетный удар попал завод металлических изделий имени Фрунзе.
Ранее URA.RU писало, что российские войска ударили по критическим местам для ВСУ. Удары пришлись по объектам ВПК, центрам разведки и подготовки украинских диверсантов.
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