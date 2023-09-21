Кадыров опубликовал новое видео из Москвы

На фоне слухов о своей болезни глава Чечни встретился с министром МЧС Александром Куренковым в Москве. Об этом Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео рабочей встречи.
«Мы обсудили вопросы, касающиеся регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства. В ходе встречи Александр Куренков рассказал о принятых мерах по разминированию территорий Чеченской Республики», — написал в посте Кадыров.
По словам Кадырова, в Чечне планируется за сентябрь и октябрь разминировать 122 гектара земли. Он выразил признательность главе МЧС за поддержку в обеспечении и обновлении материально-технической базы спасателей.
Ранее в соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов.
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