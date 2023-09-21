21 сентября 2023

Кадыров опубликовал новое видео из Москвы

Кадыров встретился с главой МЧС, несмотря на слухи о болезни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Рамзан Кадыров опубликовал видео о поездке в Москву Фото:

На фоне слухов о своей болезни глава Чечни встретился с министром МЧС Александром Куренковым в Москве. Об этом Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео рабочей встречи.

«Мы обсудили вопросы, касающиеся регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства. В ходе встречи Александр Куренков рассказал о принятых мерах по разминированию территорий Чеченской Республики», — написал в посте Кадыров.

По словам Кадырова, в Чечне планируется за сентябрь и октябрь разминировать 122 гектара земли. Он выразил признательность главе МЧС за поддержку в обеспечении и обновлении материально-технической базы спасателей.

Ранее в соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На фоне слухов о своей болезни глава Чечни встретился с министром МЧС Александром Куренковым в Москве. Об этом Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео рабочей встречи. «Мы обсудили вопросы, касающиеся регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства. В ходе встречи Александр Куренков рассказал о принятых мерах по разминированию территорий Чеченской Республики», — написал в посте Кадыров. По словам Кадырова, в Чечне планируется за сентябрь и октябрь разминировать 122 гектара земли. Он выразил признательность главе МЧС за поддержку в обеспечении и обновлении материально-технической базы спасателей. Ранее в соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...