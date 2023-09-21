Кадыров опубликовал новое видео из Москвы Кадыров встретился с главой МЧС, несмотря на слухи о болезни 22 сентября 2023 в 02:50 Размер текста - 17 + Рамзан Кадыров опубликовал видео о поездке в Москву Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики На фоне слухов о своей болезни глава Чечни встретился с министром МЧС Александром Куренковым в Москве. Об этом Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео рабочей встречи. «Мы обсудили вопросы, касающиеся регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства. В ходе встречи Александр Куренков рассказал о принятых мерах по разминированию территорий Чеченской Республики», — написал в посте Кадыров. По словам Кадырова, в Чечне планируется за сентябрь и октябрь разминировать 122 гектара земли. Он выразил признательность главе МЧС за поддержку в обеспечении и обновлении материально-технической базы спасателей. Ранее в соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов. На фоне слухов о своей болезни глава Чечни встретился с министром МЧС Александром Куренковым в Москве. Об этом Рамзан Кадыров рассказал в своем telegram-канале. К посту он прикрепил видео рабочей встречи. «Мы обсудили вопросы, касающиеся регионального управления МЧС, а также определили наиболее актуальные направления, развитие которых требует внимание федерального ведомства. В ходе встречи Александр Куренков рассказал о принятых мерах по разминированию территорий Чеченской Республики», — написал в посте Кадыров. По словам Кадырова, в Чечне планируется за сентябрь и октябрь разминировать 122 гектара земли. Он выразил признательность главе МЧС за поддержку в обеспечении и обновлении материально-технической базы спасателей. Ранее в соцсетях появилось видео прогулки главы Чечни Рамзана Кадырова вместе со своей семьей. Видеозапись опубликовал помощник Кадырова — Умар Даудов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям