Курганские монахи сделали прибыльным сыроварный промысел

Монахи из Далматово сделали сыроварню прибыльной Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Монахи Далматовского монастыря в Курганской области отчитались о прибыли в производстве сыра и молочной продукции. Об этом говорится в бухгалтерских документах.

«Чистая прибыль ООО „Промыслы Далматовского монастыря“ за 2022 год: 2 миллиона 156 тысяч рублей. За 2021 год организация отчиталась об убытках в размере 390 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

По данным СБИС, выручка молочного промысла монахов выросла с 13 миллионов до 14 миллионов рублей. Сыры и другую молочную продукцию ООО «Промыслы Далматовского монастыря» поставляет в Челябинск, Екатеринбург и Москву.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Промыслы Далматовского монастыря», чтобы выяснить — почему монахи не отправляют сыры в Курган. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. В организации прибыль выросла с 16 млн до 110 млн рублей.