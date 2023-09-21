21 сентября 2023

Курганские монахи сделали прибыльным сыроварный промысел

© Служба новостей «URA.RU»
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Ферма в Сажино. Свердловская область, сыр, сыр на тарелке
Монахи из Далматово сделали сыроварню прибыльной Фото:

Монахи Далматовского монастыря в Курганской области отчитались о прибыли в производстве сыра и молочной продукции. Об этом говорится в бухгалтерских документах.

«Чистая прибыль ООО „Промыслы Далматовского монастыря“ за 2022 год: 2 миллиона 156 тысяч рублей. За 2021 год организация отчиталась об убытках в размере 390 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС.

По данным СБИС, выручка молочного промысла монахов выросла с 13 миллионов до 14 миллионов рублей. Сыры и другую молочную продукцию ООО «Промыслы Далматовского монастыря» поставляет в Челябинск, Екатеринбург и Москву.

Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Промыслы Далматовского монастыря», чтобы выяснить — почему монахи не отправляют сыры в Курган. Ответ ожидается.

Ранее в Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. В организации прибыль выросла с 16 млн до 110 млн рублей.

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Монахи Далматовского монастыря в Курганской области отчитались о прибыли в производстве сыра и молочной продукции. Об этом говорится в бухгалтерских документах. «Чистая прибыль ООО „Промыслы Далматовского монастыря“ за 2022 год: 2 миллиона 156 тысяч рублей. За 2021 год организация отчиталась об убытках в размере 390 тысяч рублей», — указано в финотчете, опубликованном в сервисе СБИС. По данным СБИС, выручка молочного промысла монахов выросла с 13 миллионов до 14 миллионов рублей. Сыры и другую молочную продукцию ООО «Промыслы Далматовского монастыря» поставляет в Челябинск, Екатеринбург и Москву. Корреспондент URA.RU направил редакционный запрос в ООО «Промыслы Далматовского монастыря», чтобы выяснить — почему монахи не отправляют сыры в Курган. Ответ ожидается. Ранее в Кургане крупнейшее агропромышленное предприятие ООО «Молоко Зауралья» более чем в шесть раз увеличило чистую прибыль. В организации прибыль выросла с 16 млн до 110 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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