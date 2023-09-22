«Коммерсант»: при помощи механизма СЗПК в экономику поступило 929 млрд руб

Благодаря СЗПК объем инвестиций в России превысил 3 трлн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При помощи соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в экономику России поступили 929 млрд рублей. В настоящее время объем инвестиций превысил отметку в 3 трлн рублей. Об этом сообщили в секретариате курирующего данный механизм первого вице-премьера Андрея Белоусова.

В условиях санкций и налоговой нагрузки подобные соглашения позволяют стабилизировать условия инвестиционных проектов. «В экономику уже вложено 929 млрд руб. Всего подписано 60 соглашений, которые обеспечат 54 тыс. рабочих мест (на конец 2022 года фактически уже создано 19 тысяч)», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на секретариат механизма СЗПК. Эта система запускалась как ключевой инструмент для повышения инвестактивности в конце 2020 года, но позднее был приостановлен. В конце 2022-го механизм запустили снова.

В секретариате Белоусова отметили, что СЗПК для большинства компаний стали защитой от кризиса. «Неизменность налогового, таможенного регулирования, условий землепользования и градостроения дали бизнесу необходимые стабильные условия для развития», — подытожили там.

Ранее бизнесмен Олег Дерипаска заявлял, что российские деньги, которые были инвестированы гражданами на Западе, возвращаются им обратно. Общая сумма инвестиционных денег составила от 500 миллиардов до одного триллиона евро.