В Госдуме раскрыли срок увеличения пенсий

С нового года в России увеличится размер пенсии. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отметив, что пенсии продолжат расти и после 1 февраля.
«С нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий. Изменения коснутся и пенсий», — рассказала «Ленте.ру» Светлана Бессараб.
Пенсии повысятся также с 1 октября. Прибавку к выплате получат более трех миллионов россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что пожилые москвичи будут больше получать из-за индексации городской доплаты, передает портал «Дни.ру».
Ранее Бессараб рассказывала URA.RU, что в 2024 году россияне выйдут на пенсию на три года позже. Это связано с переходным возрастом, который прописан в реформе.
Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.