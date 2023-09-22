В Госдуме раскрыли срок увеличения пенсий

Депутат Госдумы Бессараб: пенсия в России увеличится с 1 января
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Светлана Бессараб отметила, что в первые месяцы 2024 года в России будут расти пенсии Фото:

С нового года в России увеличится размер пенсии. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отметив, что пенсии продолжат расти и после 1 февраля.

«С нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий. Изменения коснутся и пенсий», — рассказала «Ленте.ру» Светлана Бессараб.

Пенсии повысятся также с 1 октября. Прибавку к выплате получат более трех миллионов россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что пожилые москвичи будут больше получать из-за индексации городской доплаты, передает портал «Дни.ру».

Ранее Бессараб рассказывала URA.RU, что в 2024 году россияне выйдут на пенсию на три года позже. Это связано с переходным возрастом, который прописан в реформе.

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С нового года в России увеличится размер пенсии. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, отметив, что пенсии продолжат расти и после 1 февраля. «С нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий. Изменения коснутся и пенсий», — рассказала «Ленте.ру» Светлана Бессараб. Пенсии повысятся также с 1 октября. Прибавку к выплате получат более трех миллионов россиян. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что пожилые москвичи будут больше получать из-за индексации городской доплаты, передает портал «Дни.ру». Ранее Бессараб рассказывала URA.RU, что в 2024 году россияне выйдут на пенсию на три года позже. Это связано с переходным возрастом, который прописан в реформе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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