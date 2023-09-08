Депутат Госдумы Бессараб: в 2024 году россияне выйдут на пенсию на 3 года позже

08 сентября 2023 в 19:07 Размер текста - 17 +

К 2028 году пенсионный возраст поднимется до 60 и 65 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Пенсионный возраст в 2024 году для женщин наступит в 58 лет, а для мужчин в 63 года в рамках переходного периода, то есть увеличится на три года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «У нас женщины и мужчины выходят на пенсию с разницей в пять лет. Сейчас идет переходный период от старого пенсионного возраста, когда на заслуженный отдых женщины уходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет, к новому в 60 и 65 лет соответственно. В 2022 женщины выходили в 56,5 лет, а мужчины — 61,5. Соответственно, пенсионный возраст у женщин в 2024 году наступает в 58 лет, а у мужчин в 63 соответственно. К 2028 году мы выровняемся», — сказала Светлана Бессараб. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Тогда было принято решение увеличить пенсионный возраст на пять лет. Как сообщила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости.

Пенсионный возраст в 2024 году для женщин наступит в 58 лет, а для мужчин в 63 года в рамках переходного периода, то есть увеличится на три года. Об этом URA.RU рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. «У нас женщины и мужчины выходят на пенсию с разницей в пять лет. Сейчас идет переходный период от старого пенсионного возраста, когда на заслуженный отдых женщины уходили в 55 лет, а мужчины в 60 лет, к новому в 60 и 65 лет соответственно. В 2022 женщины выходили в 56,5 лет, а мужчины — 61,5. Соответственно, пенсионный возраст у женщин в 2024 году наступает в 58 лет, а у мужчин в 63 соответственно. К 2028 году мы выровняемся», — сказала Светлана Бессараб. Пенсионная реформа в России началась в 2019 году. Тогда было принято решение увеличить пенсионный возраст на пять лет. Как сообщила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская, главными факторами для повышения пенсионного возраста являются старение населения и сокращение рождаемости.