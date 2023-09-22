Кому положены дополнительные выходные, и как их получить

Россияне имеют право на дополнительные выходные
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Дополнительные выходные положены донорам, родителям детей-инвалидов и многим другим Фото:

Согласно Трудовому кодексу РФ, некоторым категориям трудящихся положены дополнительные выходные. Они могут быть предоставлены работодателем как с денежными выплатами, так и без них. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.

Кому положены дополнительные выходные:

  1. Для доноров. Они освобождаются от работы в день медосмотра и в день сдачи крови. Кроме того, донорам положен дополнительный выходной в течение года, которым они могут распоряжаться как угодно. Если сдача крови происходила в нерабочий день, то в таком случае работодатель предоставляет два дня выходных. Важно при этом предъявить справку;
  2. Выходной для диспансеризации. Государство гарантирует оплачиваемые выходные в случае проверки здоровья. До 40 лет положен один день выходного раз в три года, с 40 лет и до пенсионного возраста — один день выходного каждый год, для пенсионеров и предпенсионеров — два выходных в год. Главное — подтвердить прохождение диспансеризации справкой из поликлиники;
  3. Для родителей детей-инвалидов. В эту категорию входят родители, попечители и опекуны ребенка-инвалида. У них есть право на четыре дополнительных выходных в месяц, за эти дни работодатель выплачивает средний заработок. Дополнительные дни могут получить только папа или мама, или оба родителя могут разделить их между собой;
  4. Для родителей, которые работают на Крайнем Севере и имеют детей до 16 лет.
  5. Для женщин, которые трудятся в сельской местности. Они имеют право взять один день выходного в месяц, но он не будет оплачиваться.

Как еще можно получить дополнительные выходные:

  1. За работу в выходные и нерабочие праздничные дни. В таком случае зарплата удваивается, но вместо денежной выплаты можно выбрать выходной. Тогда работа в выходной оплачивается по ставке, и к этому дается отгул, но не оплачиваемый;
  2. За переработки. За сверхурочную работу можно получить дополнительный выходной или деньги в качестве компенсации. Переработка оплачивается по ставке в полтора оклада в первые два часа, далее два оклада за следующие часы. Также вместо повышенной оплаты можно выбрать дополнительные выходные — не меньше того, что вы отработали сверхурочно.

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Согласно Трудовому кодексу РФ, некоторым категориям трудящихся положены дополнительные выходные. Они могут быть предоставлены работодателем как с денежными выплатами, так и без них. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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