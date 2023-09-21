Пермский штурмовик отсудил у властей 500 тысяч за ранение

22 сентября 2023 в 10:48 Размер текста - 17 +

Суд встал на сторону раненого бойца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Перми, которого ранило во время боевых действий в ЛДНР, через суд добился денежной компенсации. Министерство социального развития Пермского края отказывало бойцу СВО в деньгах. «Житель Перми, получивший ранение 11 августа 2022 года во время боевых действий в ЛДНР, обратился в минисоцразвития за выплатой, но ему было отказано. На помощь бойцу пришла прокуратура, которая направила иск в суд с тем, чтобы мужчине были перечислены положенные выплаты. Экспертная комиссия составила заключение, что ранение пермяка имеет среднюю степень тяжести, а документов, которые пермяк предоставил в министерство достаточно для перечисления компенсации», — рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. Суд признал право бойца на получение денег. Краевое министерство социального развития должно будет выплатить пермяку 500 тысяч рублей.

Житель Перми, которого ранило во время боевых действий в ЛДНР, через суд добился денежной компенсации. Министерство социального развития Пермского края отказывало бойцу СВО в деньгах. «Житель Перми, получивший ранение 11 августа 2022 года во время боевых действий в ЛДНР, обратился в минисоцразвития за выплатой, но ему было отказано. На помощь бойцу пришла прокуратура, которая направила иск в суд с тем, чтобы мужчине были перечислены положенные выплаты. Экспертная комиссия составила заключение, что ранение пермяка имеет среднюю степень тяжести, а документов, которые пермяк предоставил в министерство достаточно для перечисления компенсации», — рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. Суд признал право бойца на получение денег. Краевое министерство социального развития должно будет выплатить пермяку 500 тысяч рублей.