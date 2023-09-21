21 сентября 2023

Пермский штурмовик отсудил у властей 500 тысяч за ранение

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Суд встал на сторону раненого бойца Фото:

Житель Перми, которого ранило во время боевых действий в ЛДНР, через суд добился денежной компенсации. Министерство социального развития Пермского края отказывало бойцу СВО в деньгах.

«Житель Перми, получивший ранение 11 августа 2022 года во время боевых действий в ЛДНР, обратился в минисоцразвития за выплатой, но ему было отказано. На помощь бойцу пришла прокуратура, которая направила иск в суд с тем, чтобы мужчине были перечислены положенные выплаты. Экспертная комиссия составила заключение, что ранение пермяка имеет среднюю степень тяжести, а документов, которые пермяк предоставил в министерство достаточно для перечисления компенсации», — рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Суд признал право бойца на получение денег. Краевое министерство социального развития должно будет выплатить пермяку 500 тысяч рублей.

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Житель Перми, которого ранило во время боевых действий в ЛДНР, через суд добился денежной компенсации. Министерство социального развития Пермского края отказывало бойцу СВО в деньгах. «Житель Перми, получивший ранение 11 августа 2022 года во время боевых действий в ЛДНР, обратился в минисоцразвития за выплатой, но ему было отказано. На помощь бойцу пришла прокуратура, которая направила иск в суд с тем, чтобы мужчине были перечислены положенные выплаты. Экспертная комиссия составила заключение, что ранение пермяка имеет среднюю степень тяжести, а документов, которые пермяк предоставил в министерство достаточно для перечисления компенсации», — рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. Суд признал право бойца на получение денег. Краевое министерство социального развития должно будет выплатить пермяку 500 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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