21 сентября 2023

Осужденный за убийство пермский актер сериала «Реальные пацаны» оказался на СВО

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, каска, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
В ходе выполнения боевых задач мужчина получил ранение и сейчас лежит в госпитале Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Пермский актер Александр Килин из сериала «Реальные пацаны», который был осужден за убийство и изнасилование, совершенные в 2014 году, оказался в зоне спецоперации на Украине. Ранее он отбывал срок в исправительной колонии Соликамска.

«В июле 2023 года Александр Килин опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. Мы связались с Александром, он подтвердил, что действительно находится на военной службе и сейчас лежит с ранением в госпитале Луганска», — сообщает 59.RU.

Александра Килина признали виновным в изнасиловании и убийстве девушки. Согласно версии следствия, 23-летний актер в 2014 году в баре «Биру Бир» в Перми устроил мальчишник. Там он познакомился с 19-летней студенткой Высшей школы экономики. С вечеринки они ушли вместе. На следующее утро обнаженное тело девушки было найдено на пустыре в микрорайоне Садовом. Установлено, что Килин нанес ей несколько смертельных ударов по голове камнем. На следующий день он был задержан полицией и заключен под стражу. Суд присяжных приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. За свою недолгую актерскую карьеру Александр Килин сыграл эпизодические роли в фильмах «Реальные пацаны» и «Географ глобус пропил».

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Пермский актер Александр Килин из сериала «Реальные пацаны», который был осужден за убийство и изнасилование, совершенные в 2014 году, оказался в зоне спецоперации на Украине. Ранее он отбывал срок в исправительной колонии Соликамска. «В июле 2023 года Александр Килин опубликовал снимки из зоны СВО с товарищами по службе, а в конце августа — селфи в камуфляже и бронежилете. Мы связались с Александром, он подтвердил, что действительно находится на военной службе и сейчас лежит с ранением в госпитале Луганска», — сообщает 59.RU. Александра Килина признали виновным в изнасиловании и убийстве девушки. Согласно версии следствия, 23-летний актер в 2014 году в баре «Биру Бир» в Перми устроил мальчишник. Там он познакомился с 19-летней студенткой Высшей школы экономики. С вечеринки они ушли вместе. На следующее утро обнаженное тело девушки было найдено на пустыре в микрорайоне Садовом. Установлено, что Килин нанес ей несколько смертельных ударов по голове камнем. На следующий день он был задержан полицией и заключен под стражу. Суд присяжных приговорил мужчину к 18 годам лишения свободы. За свою недолгую актерскую карьеру Александр Килин сыграл эпизодические роли в фильмах «Реальные пацаны» и «Географ глобус пропил».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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