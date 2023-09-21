Челябинский суд вынес приговор бывшему главному инспектору труда

22 сентября 2023 в 11:31 Размер текста - 17 +

Екатерину Захарову приговорили к штрафу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Миасский городской суд 22 сентября признал виновной в получении взяток бывшего главного инспектора труда Челябинской области Екатерину Захарову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, она отделалась штрафом. «Суд постановил признать Захарову виновной. Ей назначен штраф на сумму 2 млн 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд принял решение с учетом всех смягчающих обстоятельств. Захаровой позволят оформить рассрочку при выплате штрафа. Бывшего инспектора задержали осенью 2022 года. Ей были предъявлены обвинения в получении взяток на сумму свыше 550 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций. За это она подписывала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников без их фактического проведения. После задержания Захарова признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.

Миасский городской суд 22 сентября признал виновной в получении взяток бывшего главного инспектора труда Челябинской области Екатерину Захарову. Как сообщили URA.RU в пресс-службе суда, она отделалась штрафом. «Суд постановил признать Захарову виновной. Ей назначен штраф на сумму 2 млн 400 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Суд принял решение с учетом всех смягчающих обстоятельств. Захаровой позволят оформить рассрочку при выплате штрафа. Бывшего инспектора задержали осенью 2022 года. Ей были предъявлены обвинения в получении взяток на сумму свыше 550 тысяч рублей от представителей коммерческих организаций. За это она подписывала протоколы заседания комиссий по проверке знания требований охраны труда работников без их фактического проведения. После задержания Захарова признала вину и заключила досудебное соглашение со следствием.