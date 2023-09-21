21 сентября 2023

В курганском городе жителям будут ставить прививки во время ярмарки

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Шадринска предложили поставить прививку во время ярмарки (архивное фото) Фото:

В Шадринске Курганской области местная городская больница предложила жителям пройти вакцинацию от гриппа во время ярмарки, рядом с торговыми рядами. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально», ссылаясь на пресс-службу города.

«Приятное с полезным: вакцинация в торговых рядах. Шадринская городская больница предлагает жителям совместить два сезонных мероприятия — ярмарку „Дары осени“ и вакцинацию от гриппа. Иммунизацию сможет пройти каждый желающий, предъявив паспорт и полис», — сообщается в канале. Также мобильный пункт вакцинации будет работать 23 сентября с 8:00 до 15:00 по улице Февральской, 107, возле супермаркета «Магнит».

Редакция URA.RU направила запрос по теме в пресс-службу администрации Шадринска для уточнения информации. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области медики начнут ставить детям вакцину против гриппа. Также, по данным регионального управления Роспотребнадзора, планировалось привить более 456 тысяч человек или 60% от населения области.

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В Шадринске Курганской области местная городская больница предложила жителям пройти вакцинацию от гриппа во время ярмарки, рядом с торговыми рядами. Об этом сообщает telegram-канал «Шадринск. Официально», ссылаясь на пресс-службу города. «Приятное с полезным: вакцинация в торговых рядах. Шадринская городская больница предлагает жителям совместить два сезонных мероприятия — ярмарку „Дары осени“ и вакцинацию от гриппа. Иммунизацию сможет пройти каждый желающий, предъявив паспорт и полис», — сообщается в канале. Также мобильный пункт вакцинации будет работать 23 сентября с 8:00 до 15:00 по улице Февральской, 107, возле супермаркета «Магнит». Редакция URA.RU направила запрос по теме в пресс-службу администрации Шадринска для уточнения информации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области медики начнут ставить детям вакцину против гриппа. Также, по данным регионального управления Роспотребнадзора, планировалось привить более 456 тысяч человек или 60% от населения области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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