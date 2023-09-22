Кандидаты массово оспаривают итоги выборов в элитном челябинском поселке

Четверо из 14 проигравших кандидатов в депутаты обратились в суд, оспаривая итоги выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновский районный суд (Челябинская область) поступило второе исковое заявление, на этот раз от трех человек, оспаривающее итоги выборов в элитном челябинском поселке Новый Кременкуль. Эта информация содержится в картотеке дел суда.

«Исковое заявление по итогам выборов депутатов совета сельского поселения Новый Кременкуль поступило в Сосновский районный суд 21 сентября. Истцами выступили три кандидата-самовыдвиженца, не прошедшие в совет депутатов. Это Вера Шаманаева, Татьяна Васенко и Лариса Закирова. Они требуют отменить решение участковой избирательной комиссии о результатах выборов», следует из документов суда.

Еще один иск, оспаривающий результаты выборов в Новом Кременкуле, поступил в суд 19 сентября. Его подала кандидат от «Справедливой России» Екатерина Нестеренко, также не прошедшая в совет депутатов.

Всего к выборам в Новом Кременкуле был допущен 21 кандидат. Семеро из них стали депутатами. Из оставшихся 14 кандидатов уже четверо пытаются опротестовать итоги выборов. Связаться с подавшими заявления в суд кандидатами не удалось.

В облизбиркоме URA.RU заявили, что в день голосования от кандидатов, подавших иски в суд, жалоб не поступало. Дальнейшие решения останутся за судом.