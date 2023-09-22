Кандидаты массово оспаривают итоги выборов в элитном челябинском поселке

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Выборы в Коркинском муниципальном округе. Челябинск, выборы, лощинина наталья, избирательный участок, голосование
Четверо из 14 проигравших кандидатов в депутаты обратились в суд, оспаривая итоги выборов Фото:

В Сосновский районный суд (Челябинская область) поступило второе исковое заявление, на этот раз от трех человек, оспаривающее итоги выборов в элитном челябинском поселке Новый Кременкуль. Эта информация содержится в картотеке дел суда.

«Исковое заявление по итогам выборов депутатов совета сельского поселения Новый Кременкуль поступило в Сосновский районный суд 21 сентября. Истцами выступили три кандидата-самовыдвиженца, не прошедшие в совет депутатов. Это Вера Шаманаева, Татьяна Васенко и Лариса Закирова. Они требуют отменить решение участковой избирательной комиссии о результатах выборов», следует из документов суда.

Еще один иск, оспаривающий результаты выборов в Новом Кременкуле, поступил в суд 19 сентября. Его подала кандидат от «Справедливой России» Екатерина Нестеренко, также не прошедшая в совет депутатов.

Всего к выборам в Новом Кременкуле был допущен 21 кандидат. Семеро из них стали депутатами. Из оставшихся 14 кандидатов уже четверо пытаются опротестовать итоги выборов. Связаться с подавшими заявления в суд кандидатами не удалось.

В облизбиркоме URA.RU заявили, что в день голосования от кандидатов, подавших иски в суд, жалоб не поступало. Дальнейшие решения останутся за судом.

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В Сосновский районный суд (Челябинская область) поступило второе исковое заявление, на этот раз от трех человек, оспаривающее итоги выборов в элитном челябинском поселке Новый Кременкуль. Эта информация содержится в картотеке дел суда. «Исковое заявление по итогам выборов депутатов совета сельского поселения Новый Кременкуль поступило в Сосновский районный суд 21 сентября. Истцами выступили три кандидата-самовыдвиженца, не прошедшие в совет депутатов. Это Вера Шаманаева, Татьяна Васенко и Лариса Закирова. Они требуют отменить решение участковой избирательной комиссии о результатах выборов», следует из документов суда. Еще один иск, оспаривающий результаты выборов в Новом Кременкуле, поступил в суд 19 сентября. Его подала кандидат от «Справедливой России» Екатерина Нестеренко, также не прошедшая в совет депутатов. Всего к выборам в Новом Кременкуле был допущен 21 кандидат. Семеро из них стали депутатами. Из оставшихся 14 кандидатов уже четверо пытаются опротестовать итоги выборов. Связаться с подавшими заявления в суд кандидатами не удалось. В облизбиркоме URA.RU заявили, что в день голосования от кандидатов, подавших иски в суд, жалоб не поступало. Дальнейшие решения останутся за судом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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