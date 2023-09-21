21 сентября 2023

Акции комбината челябинского олигарха попали в биржевой индекс

Мосбиржа внесла акции Челябинского металлургического комбината в биржевой индекс
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил площадки Челябинского металлургического комбинат (ЧМК). Челябинск , мечел, чмк, заводоуправление чмк
Обыкновенные акции ЧМК включили в индекс широкого рынка Фото:

Акции Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК») Игоря Зюзина Мосбиржа с 22 сентября включила в индекс широкого рынка. В то же время ценные бумаги Ашинского метзавода исключены из расчета ряда индексов, сообщила пресс-служба биржи.

«Обыкновенные акции ПАО „ЧМК“ будут включены в базу расчета индекса акций широкого рынка. Обыкновенные акции ПАО „Ашинский металлургический завод“ покинут базы расчета индексов акций широкого рынка, средней и малой капитализации и отраслевого индекса металлов и добычи», — уточнили на Мосбирже.

Также обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел» внесли в лист ожидания индексов Мосбиржи и РТС. В составе индекса широкого рынка оба типа ценных бумаг «Мечела» уже присутствуют. Также в базе расчета имеются обыкновенные акции ММК.

О прекращении торгов акциями представители Ашинского метзавода объявили в мае. До 13 сентября предприятие выкупило акции у держателей по цене 72 рубля за бумагу.

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Акции Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК») Игоря Зюзина Мосбиржа с 22 сентября включила в индекс широкого рынка. В то же время ценные бумаги Ашинского метзавода исключены из расчета ряда индексов, сообщила пресс-служба биржи. «Обыкновенные акции ПАО „ЧМК“ будут включены в базу расчета индекса акций широкого рынка. Обыкновенные акции ПАО „Ашинский металлургический завод“ покинут базы расчета индексов акций широкого рынка, средней и малой капитализации и отраслевого индекса металлов и добычи», — уточнили на Мосбирже. Также обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел» внесли в лист ожидания индексов Мосбиржи и РТС. В составе индекса широкого рынка оба типа ценных бумаг «Мечела» уже присутствуют. Также в базе расчета имеются обыкновенные акции ММК. О прекращении торгов акциями представители Ашинского метзавода объявили в мае. До 13 сентября предприятие выкупило акции у держателей по цене 72 рубля за бумагу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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