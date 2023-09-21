Акции комбината челябинского олигарха попали в биржевой индекс

Мосбиржа внесла акции Челябинского металлургического комбината в биржевой индекс

Обыкновенные акции ЧМК включили в индекс широкого рынка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Акции Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК») Игоря Зюзина Мосбиржа с 22 сентября включила в индекс широкого рынка. В то же время ценные бумаги Ашинского метзавода исключены из расчета ряда индексов, сообщила пресс-служба биржи.

«Обыкновенные акции ПАО „ЧМК“ будут включены в базу расчета индекса акций широкого рынка. Обыкновенные акции ПАО „Ашинский металлургический завод“ покинут базы расчета индексов акций широкого рынка, средней и малой капитализации и отраслевого индекса металлов и добычи», — уточнили на Мосбирже.

Также обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел» внесли в лист ожидания индексов Мосбиржи и РТС. В составе индекса широкого рынка оба типа ценных бумаг «Мечела» уже присутствуют. Также в базе расчета имеются обыкновенные акции ММК.

О прекращении торгов акциями представители Ашинского метзавода объявили в мае. До 13 сентября предприятие выкупило акции у держателей по цене 72 рубля за бумагу.