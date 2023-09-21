В минздраве ДНР опровергли слух о закрытии стационаров

Стационары в Мариуполе открыты для приема гражданских (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Опровержение фейковой информации

Распространившаяся в украинских СМИ и соцсетях информация о том, что стационары в Мариуполе якобы закрыли для приема гражданских и в городе ежедневно умирают 300-400 человек, не соответствует действительности. Об этом стало известно в рамках совместного проекта URA.RU и «Лапша Медиа» по разоблачению фейков. Сообщение опровергли в минздраве Донецкой народной республики и в городской больнице №2 Мариуполя.

Слух вбросил экс-советник бывшего мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, раненых россиян якобы настолько много, что больницы города уже не справляются, поэтому врачи приостановили прием больных гражданских. Из-за отсутствия медицинской помощи в сутки погибают от 300 до 400 мариупольцев. Однако в министерстве здравоохранения ДНР корреспонденту URA.RU опровергли сообщение. «У нас такой информации не было. Это фейк», — сказали на горячей линии ведомства.

В приемном отделении городской больницы №2 журналисту агентства не подтвердили данные о прекращении приема местного населения. «Стационары не закрыли. Даже не слышали такого», — заявили в медучреждении. Там также сообщили, что информация о ежедневной смертности 300-400 человек не соответствуют действительности.

Опубликовать разбор фейка теперь может каждый. Подробности доступны на сайте проекта « Лапша Медиа» .