21 сентября 2023

В ЯНАО семьям участников СВО будут бесплатно менять автошины дважды в год

© Служба новостей «URA.RU»
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Выдавать сертификаты на замену шин будут с октября и до конца ноября Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО продлили одну из мер поддержки для семей участников спецоперации. Теперь жены и матери военнослужащих смогут бесплатно менять резину на своих автомобилях дважды в год — осенью и весной, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью. Решение принял глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с семьями участников спецоперации во время «Честного маршрута», — сказано в сообщении.

Впервые выдавать сертификаты на замену автошин начали весной 2023 года. В этом сезоне выдача начнется в октябре и продлится до конца ноября. Сертификат можно взять в органах социальной защиты по месту проживания.

Ранее власти Ямала ввели еще одну меру поддержки для участников СВО. Теперь военнослужащим будут оплачивать дорогу из зоны спецоперации в отпуск домой и обратно.

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Власти ЯНАО продлили одну из мер поддержки для семей участников спецоперации. Теперь жены и матери военнослужащих смогут бесплатно менять резину на своих автомобилях дважды в год — осенью и весной, сообщили в пресс-службе окружного правительства. «Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью. Решение принял глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с семьями участников спецоперации во время «Честного маршрута», — сказано в сообщении. Впервые выдавать сертификаты на замену автошин начали весной 2023 года. В этом сезоне выдача начнется в октябре и продлится до конца ноября. Сертификат можно взять в органах социальной защиты по месту проживания. Ранее власти Ямала ввели еще одну меру поддержки для участников СВО. Теперь военнослужащим будут оплачивать дорогу из зоны спецоперации в отпуск домой и обратно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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