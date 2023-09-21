В ЯНАО семьям участников СВО будут бесплатно менять автошины дважды в год

Выдавать сертификаты на замену шин будут с октября и до конца ноября Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Власти ЯНАО продлили одну из мер поддержки для семей участников спецоперации. Теперь жены и матери военнослужащих смогут бесплатно менять резину на своих автомобилях дважды в год — осенью и весной, сообщили в пресс-службе окружного правительства.

«Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью. Решение принял глава региона Дмитрий Артюхов на встрече с семьями участников спецоперации во время «Честного маршрута», — сказано в сообщении.

Впервые выдавать сертификаты на замену автошин начали весной 2023 года. В этом сезоне выдача начнется в октябре и продлится до конца ноября. Сертификат можно взять в органах социальной защиты по месту проживания.

Ранее власти Ямала ввели еще одну меру поддержки для участников СВО. Теперь военнослужащим будут оплачивать дорогу из зоны спецоперации в отпуск домой и обратно.