Глава свердловского СУ СКР едет в Каменск-Уральский на фоне частых происшествий

Анатолий Надбитов проведет прием граждан в Каменске-Уральском Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Исполняющий обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области полковник юстиции Анатолий Надбитов 28 сентября проведет прием граждан в Каменске-Уральском, сообщил URA.RU старший помощник руководителя ведомства Александр Шульга. К полковнику можно обратиться по вопросам расследования уголовных дел и по фактам невыплаты зарплаты.

Последние месяцы Каменск-Уральский активно будоражит новостную повестку. С начала августа тянется история 16-летней Даны, которую нашли мертвой в лесополосе. Другой инцидент произошел в ночном клубе «Джой». Там застрелили боксера. Двое мужчин бросили в фонтан девушку из-за голубых волос. После этого на них завели два дела. Вчера переполох в городе вызвал местный житель, который угрожал убить себя из-за жены, не пускавшей его домой. Он заперся в подъезде и около трех часов находился там. Силовики брали подъезд штурмом.

«Личный прием будет проводиться только по предварительной записи, относительно вопросов проведения проверок и расследования уголовных дел сотрудниками СКР по Свердловской области, касающихся Каменска-Уральского. Прием пройдет в отделении СК на Чайковского, 12. Граждане смогут прийти с вопросами по проверкам дел, фактам невыплаты зарплаты и по преступления среди несовершеннолетних», — рассказал Шульга.

Чтобы попасть на прием, нужно иметь с собой паспорт, заявление с вопросом, документы и материалы, подтверждающие обоснованность обращения, а также результаты предыдущего рассмотрения предлагаемого вопроса госорганами. Для записи нужно позвонить по любому из предложенных номеров: +7 (343) 297-71-69, +7 (343) 297-71-72, +7 (343) 297-71-73, +7 (3439) 32-60-59 или +7 (343) 932-60-57.