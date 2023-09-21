Хакеры атаковали второго высокопоставленного судью Курганской области за неделю

22 сентября 2023 в 13:23 Размер текста - 17 +

Хакеры взломали аккаунт судьи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хакеры взломали аккаунт председателя Арбитражного суда Курганской области Вячеслава Доставалова. Об этом сообщили представители пресс-службы областной судебной системы. Это второй за неделю случай взлома аккаунта высокопоставленного курганского судьи. «При получении на мобильный телефон сообщений, отправителем которых якобы является председатель Арбитражного суда Курганской области Доставалов Вячеслав Валерьевич, просьба их игнорировать. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в этих сообщениях! Сообщение сразу необходимо удалить!» — указано в telegram-канале пресс-службы. За два дня до этого был взломан аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота. Тогда представители суда также просили не переходить по ссылкам, которые отправляют якобы от его имени, и удалять сообщения.

Хакеры взломали аккаунт председателя Арбитражного суда Курганской области Вячеслава Доставалова. Об этом сообщили представители пресс-службы областной судебной системы. Это второй за неделю случай взлома аккаунта высокопоставленного курганского судьи. «При получении на мобильный телефон сообщений, отправителем которых якобы является председатель Арбитражного суда Курганской области Доставалов Вячеслав Валерьевич, просьба их игнорировать. Ни в коем случае не переходите по ссылкам, указанным в этих сообщениях! Сообщение сразу необходимо удалить!» — указано в telegram-канале пресс-службы. За два дня до этого был взломан аккаунт председателя Курганского областного суда Андрея Роота. Тогда представители суда также просили не переходить по ссылкам, которые отправляют якобы от его имени, и удалять сообщения.