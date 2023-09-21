Жители топовой новостройки в Нижневартовске пожаловались на «дырявую» крышу

Застройщик пообещал исправить все недочеты в ближайшее время (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Собственники квартир нового дома «Себур» в Нижневартовске (ХМАО) пожаловались на протекающую крышу. Жительница дома Вероника рассказала URA.RU, что застройщик долгое время не может устранить дефект.

«В третьей секции много жильцов, которым до сих пор исправляют какие-то ошибки, недочеты по ремонту, как мы. Текла крыша, отремонтировали. Потекла вновь. Отремонтировали. На сколько, сейчас не ясно, дождей таких больше не было. Также много косяков по квартире. В силу определенных обстоятельств, мы каждый раз шли к застройщику, просили, писали, чтобы исправить что-то», — пожаловалась женщина корреспонденту агентства.

По ее словам, некоторые жильцы сразу же обратились к юристам и больше не общаются с застройщиком, а другие собственники утверждают, что у них нет претензий к качеству квартир. Агентство попросило прокомментировать ситуацию руководителя проекта дома Сергея Гретчина. Он пояснил, что в новом доме, который два месяца назад только поступил в эксплуатацию, действительно встречаются мелкие недостатки. По словам главы проекта, они, как правило, быстро устраняются. «Если говорить про кровлю, проблема действительно была, но тогда пострадала только одна квартира. Мы вызывали кровельщиков из Тюмени для устранения неисправности», — объяснил агентству URA.RU Гретчин. Сообщается также, что из 400 квартир, в адрес застройщика направлено 4 судебных иска от недовольных жителей.

На данный момент компания находится в процессе подписания договора с новыми подрядчиками. И в ближайшее время, по заверениям руководителя проекта, все недостатки и проблемы будут устранены.

Ранее URA.RU писало о том, что в ХМАО якорный застройщик властей региона — ООО «Северные строительные технологии» — оказался на грани банкротства. Случилось это после ухода с поста экс-руководителя компании Вачагана Мовсисяна и отставки первого замгубернатора Югры Алексея Охлопкова.