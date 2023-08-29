Один из крупнейших застройщиков ХМАО оказался на грани банкротства Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО якорный застройщик властей региона — ООО «Северные строительные технологии» — оказался на грани банкротства после ухода с поста экс-руководителя Вачагана Мовсисяна и отставки первого замгубернатора Югры Алексея Охлопкова. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в строительном бизнес-сообществе округа.

«После отставок Мовсисяна и благоволившего ему Охлопкова ССТ, построившая десятки домов комфорт-класса в крупных городах Югры, оказались предприятием с низкой платежеспособностью и высокими рисками. При этом, часть правительственных активов ССТ Мовсисяну удалось перевести в свою новую компанию — „Азбука девелопмент“, выручка у которой за 2022 год внезапно выросла с полумиллиона до 41 миллиона рублей», — сообщает инсайдер.

По данным из открытых источников, убытки компании действительно составили порядка 696 тысяч рублей за год. Согласно бухгалтерской отчетности, 2022 год организация, долей уставного капитала которой владеет Ханты-Мансийский НПФ, завершила с убытками в 696 тысяч рублей. Также ССТ заказало проведение комплексного финансово-хозяйственной деятельности. Подтвердился и рост выручки компании «Азбука девелопмент», которой руководит Мовсисян. Учредителем является некий Геворг Вачаганович Мовсисян и московское ООО «Таун Лайф». В список учредителей «Таун Лайф» входят оба Мовсисяна, а в 2021 году из его состава вышла жена Охлопкова Светлана.

Связаться с бывшим руководством компании не удалось. Редакция не располагает телефоном Мовсисяна. Охлопков не ответил на звонок корреспондента агентства.

Ранее URA.RU писало о планах Охлопкова и Мовсисяна открыть бизнес в Москве. Смене региона предшествовала синхронная отставка вице-губернатора и бизнесмена.