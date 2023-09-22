Свердловчанина обвинили в игре на публику после угрозы убить себя

Мужчина пытался вломиться в квартиру супруги, угрожая убить себя, если та не откроет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшая жена жителя Каменска-Уральского (Свердловская область) Максима Мальмина, который угрожал убить себя, если его нынешняя супруга не откроет дверь в квартиру, обвинила мужчину в игре на публику. Она считает, что его нужно отправить не в психиатрическую больницу, а в полицию. Своими мыслями женщина поделилась на авторском youtube-канале.

«Этот человек играет на публику. Предсмертная записка о том, что виновата я, виновата Тамара Л. (нынешняя жена — прим. URA.RU) сделана для публики, чтобы ему не отрабатывать наказания (ранее мужчину привлекали к ответственности за нападения на жен — прим. URA.RU). Он сейчас сделает все, чтобы попасть в психушку, чтобы не сесть. Ведет себя как обиженный ребенок, у которого забрали любимую игрушку, а любимая игрушка — жена, которая подала на развод», — рассказала Алена. Также она прикрепила видео, на котором Мальмин бьется головой о дверь квартиры, где находится супруга, и просит пустить его.

Максим Мальмин 21 сентября пришел мириться с женой, которая подала на развод. В его намерениях было сохранить семью, но супруга была против и не пустила мужчину домой. После чего он пытался вломиться в квартиру, угрожая самоубийством. Чтобы задержать дебошира, силовикам пришлось выстрелить ему в ногу.