Угрожавший убить себя свердловчанин ранен в ногу после открытия огня

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несогласованный митинг в поддержку Навального. Сургут, полиция, шеврон полиция
Мужчину, угрожавшего убить себя, ранили в ногу Фото:

В Каменске-Уральском мужчина, угрожавший убить себя, в момент задержания был ранен в ногу. Он первый открыл огонь. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Для задержания приехал екатеринбургский СОБР. Мужчину госпитализировали — предварительно, он ранен в ногу и сам открыл огонь», — пишет telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.

Житель Каменска-Уральского 21 сентября пришел мириться с женщиной, которая подала на развод. В его намерениях было сохранить семью, но супруга была против и не пустила мужчину домой. После чего муж пытался вломиться в квартиру, угрожая себя убить.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Каменске-Уральском мужчина, угрожавший убить себя, в момент задержания был ранен в ногу. Он первый открыл огонь. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Для задержания приехал екатеринбургский СОБР. Мужчину госпитализировали — предварительно, он ранен в ногу и сам открыл огонь», — пишет telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось. Житель Каменска-Уральского 21 сентября пришел мириться с женщиной, которая подала на развод. В его намерениях было сохранить семью, но супруга была против и не пустила мужчину домой. После чего муж пытался вломиться в квартиру, угрожая себя убить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...