Угрожавший убить себя свердловчанин ранен в ногу после открытия огня

В Каменске-Уральском мужчина, угрожавший убить себя, в момент задержания был ранен в ногу. Он первый открыл огонь. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Для задержания приехал екатеринбургский СОБР. Мужчину госпитализировали — предварительно, он ранен в ногу и сам открыл огонь», — пишет telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области. На момент публикации ответ получить не удалось.
Житель Каменска-Уральского 21 сентября пришел мириться с женщиной, которая подала на развод. В его намерениях было сохранить семью, но супруга была против и не пустила мужчину домой. После чего муж пытался вломиться в квартиру, угрожая себя убить.
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