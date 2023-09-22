Песков: власти продолжат готовить спортсменов к Олимпиаде

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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Развитие спорта невозможно без участия государства, заявил Песков Фото:

Россия продолжит финансировать подготовку атлетов к Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, развитие профессионального спорта невозможно без участия государства.

«Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию по развитию спорта высших достижений. От действий олимпийского движения уже страдает сама идея олимпизма. Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью», — заявил Песков во время общения с журналистами.

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Россия продолжит финансировать подготовку атлетов к Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, развитие профессионального спорта невозможно без участия государства. «Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию по развитию спорта высших достижений. От действий олимпийского движения уже страдает сама идея олимпизма. Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью», — заявил Песков во время общения с журналистами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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