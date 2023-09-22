Песков: власти продолжат готовить спортсменов к Олимпиаде

22 сентября 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Развитие спорта невозможно без участия государства, заявил Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия продолжит финансировать подготовку атлетов к Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, развитие профессионального спорта невозможно без участия государства. «Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию по развитию спорта высших достижений. От действий олимпийского движения уже страдает сама идея олимпизма. Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью», — заявил Песков во время общения с журналистами.

Россия продолжит финансировать подготовку атлетов к Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, развитие профессионального спорта невозможно без участия государства. «Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию по развитию спорта высших достижений. От действий олимпийского движения уже страдает сама идея олимпизма. Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью», — заявил Песков во время общения с журналистами.