Песков: власти продолжат готовить спортсменов к Олимпиаде

Развитие спорта невозможно без участия государства, заявил Песков
Россия продолжит финансировать подготовку атлетов к Олимпиаде. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, развитие профессионального спорта невозможно без участия государства.
«Разумеется, развитие профессионального спорта без государства невозможно. Наше государство прилагает огромные усилия и продолжит эту линию по развитию спорта высших достижений. От действий олимпийского движения уже страдает сама идея олимпизма. Мы надеемся, что в итоге разум восторжествует, восторжествует идея олимпизма, и мы снова интегрируемся в олимпийскую семью», — заявил Песков во время общения с журналистами.
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