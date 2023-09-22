Картаполов объяснил правила осеннего призыва в 2023 году

Картаполов: осенний призыв в 2023 году пройдет по старым правилам

22 сентября 2023 в 14:47 Размер текста - 17 +

Призывникам, которые не явятся в военкомат, будет грозить штраф Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правила осеннего призыва в 2023 году останутся прежними. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, призывники, как и раньше, будут получать повестки в бумажной форме. Однако штраф за неявку в военкомат увеличится. «Основным документом для явки в военкомат будет бумажная повестка», — заявил Картаполов ТАСС. По его словам, электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать бумажные. Он отметил, что единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих — штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины вырос до 30 тысяч рублей. «Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», — отметил Картаполов. Также он пояснил, что повышение верхней планки призывного возраста не коснется осеннего призыва. Этот закон начнет действовать только с 1 января 2024 года. Мужчины, которым в 2023 году исполнится 27 лет, под действие новых норм не подпадают и будут зачислены в запас.

Правила осеннего призыва в 2023 году останутся прежними. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, призывники, как и раньше, будут получать повестки в бумажной форме. Однако штраф за неявку в военкомат увеличится. «Основным документом для явки в военкомат будет бумажная повестка», — заявил Картаполов ТАСС. По его словам, электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать бумажные. Он отметил, что единственное отличие осеннего призыва этого года от предыдущих — штраф за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины вырос до 30 тысяч рублей. «Эти нормы вступают в силу с 1 октября 2023 года. Соответственно, такой штраф грозит тем, кто с этого момента получит повестки в письменной форме и не явится в военкомат без уважительной причины», — отметил Картаполов. Также он пояснил, что повышение верхней планки призывного возраста не коснется осеннего призыва. Этот закон начнет действовать только с 1 января 2024 года. Мужчины, которым в 2023 году исполнится 27 лет, под действие новых норм не подпадают и будут зачислены в запас.