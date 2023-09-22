Беременной екатеринбурженке, упавшей на рельсы в метро, сделали вторую операцию

Состояние беременной женщины, упавшей под поезд на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге, остается тяжелым. Ей сделали вторую операцию, сообщает в telegram-канале министерство здравоохранения Свердловской области.
«Информация по пострадавшей на 14:00 22 сентября — проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации», — говорится в сообщении врачей.
ЧП произошло утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.
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