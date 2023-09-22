Беременной екатеринбурженке, упавшей на рельсы в метро, сделали вторую операцию

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Презентация нового роботизированного операционного микроскопа в ГКБ № 40. Екатеринбург, операция, здоровье, медицина, больница, хирургические инструменты, медики, нейрохирургия, врачи
Врачи продолжают бороться за жизнь женщины, попавшей под поезд Фото:

Состояние беременной женщины, упавшей под поезд на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге, остается тяжелым. Ей сделали вторую операцию, сообщает в telegram-канале министерство здравоохранения Свердловской области.

«Информация по пострадавшей на 14:00 22 сентября — проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации», — говорится в сообщении врачей.

ЧП произошло утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.

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Состояние беременной женщины, упавшей под поезд на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге, остается тяжелым. Ей сделали вторую операцию, сообщает в telegram-канале министерство здравоохранения Свердловской области. «Информация по пострадавшей на 14:00 22 сентября — проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации», — говорится в сообщении врачей. ЧП произошло утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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