Беременной екатеринбурженке, упавшей на рельсы в метро, сделали вторую операцию

22 сентября 2023 в 14:53 Размер текста - 17 +

Врачи продолжают бороться за жизнь женщины, попавшей под поезд Фото: Илья Московец © URA.RU Состояние беременной женщины, упавшей под поезд на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге, остается тяжелым. Ей сделали вторую операцию, сообщает в telegram-канале министерство здравоохранения Свердловской области. «Информация по пострадавшей на 14:00 22 сентября — проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации», — говорится в сообщении врачей. ЧП произошло утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.

Состояние беременной женщины, упавшей под поезд на станции метро «Проспект Космонавтов» в Екатеринбурге, остается тяжелым. Ей сделали вторую операцию, сообщает в telegram-канале министерство здравоохранения Свердловской области. «Информация по пострадавшей на 14:00 22 сентября — проведена вторая операция. Состояние тяжелое. В реанимации», — говорится в сообщении врачей. ЧП произошло утром 18 сентября на станции метро «Проспект Космонавтов». По словам очевидцев, пассажирка стояла у края платформы, а потом заплакала, упала на рельсы и очутилась под вагоном. Женщину госпитализировали и сделали операцию. Известно, что она была беременна.