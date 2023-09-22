Транспортная прокуратура прокомментировала инцидент с пассажирским самолетом в пермском аэропорту

Транспортная прокуратура устанавливает причины инцидента с самолетом в Перми
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Пермский транспортный прокурор выехал в аэропорт Фото:

Пермская транспортная прокуратура выясняет причины происшествия с пассажирским самолетом Boeing 737 турецкой авиакомпании, который выехал за пределы взлетно-пасадочной полосы в пермском аэропорту. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства

«В аэропорту „Большое Савино“ воздушное судно В-737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс ТК 3964 по маршруту Анталья — Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта и проходят пограничный контроль. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере безопасности полетов», — информирует прокуратура.

Отмечается также, что действий правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора, он уже выехал на место происшествия.

Ранее стало известно, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. На борту находилось 174 пассажира, в том числе 26 несовершеннолетних, и семь членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. После случившегося пермский аэропорт временно приостанавливал свою работу.

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Пермская транспортная прокуратура выясняет причины происшествия с пассажирским самолетом Boeing 737 турецкой авиакомпании, который выехал за пределы взлетно-пасадочной полосы в пермском аэропорту. Об этом сообщается в telegram-канале надзорного ведомства «В аэропорту „Большое Савино“ воздушное судно В-737 авиакомпании Turkish Airlines, выполнявшего рейс ТК 3964 по маршруту Анталья — Пермь, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы на 50 метров. В настоящее время пассажиры находятся в здании аэропорта и проходят пограничный контроль. Транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия в сфере безопасности полетов», — информирует прокуратура. Отмечается также, что действий правоохранительных органов координирует исполняющий обязанности Пермского транспортного прокурора, он уже выехал на место происшествия. Ранее стало известно, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке. На борту находилось 174 пассажира, в том числе 26 несовершеннолетних, и семь членов экипажа. Пострадавших в результате инцидента нет. После случившегося пермский аэропорт временно приостанавливал свою работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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