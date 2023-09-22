Свердловчанин, угрожавший убить себя, переделал сигнальный револьвер в боевой

22 сентября 2023 в 15:42 Размер текста - 17 +

У мужчины нашли патроны к револьверу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мужчина, угрожавший убить себя в Каменске-Уральском из-за жены, не пускавшей его в квартиру, был в подъезде с сигнальным револьвером, который он переделал в боевой. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели „Форманта“, который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли шесть патронов и две гильзы, а в его автомобили SsangYong Sports — коробку из-под боеприпасов», — сказал полковник Горелых. Против мужчины завели уголовное дело за угрозу убийства. Кроме того, силовики могут завести на него дело за незаконное хранение оружия. У него дома они нашли два ружья. ЧП произошло 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой, 29. Мужчина хотел помириться с женой, которая недавно подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. Тогда он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя из-за этого. Там он просидел около трех часов. Его штурмом брали сотрудники СОБРа. Вся актуальная информация о ЧП — в сбойке URA.RU.

Мужчина, угрожавший убить себя в Каменске-Уральском из-за жены, не пускавшей его в квартиру, был в подъезде с сигнальным револьвером, который он переделал в боевой. Об этом URA.RU рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых. «Предмет, находившийся в руках подозреваемого, оказался сигнальным револьвером модели „Форманта“, который был переделан в боевой. Сыщики уголовного розыска при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли шесть патронов и две гильзы, а в его автомобили SsangYong Sports — коробку из-под боеприпасов», — сказал полковник Горелых. Против мужчины завели уголовное дело за угрозу убийства. Кроме того, силовики могут завести на него дело за незаконное хранение оружия. У него дома они нашли два ружья. ЧП произошло 21 сентября в подъезде дома на Алюминиевой, 29. Мужчина хотел помириться с женой, которая недавно подала на развод. Однако та не стала пускать его в квартиру. Тогда он заперся в подъезде и стал угрожать убить себя из-за этого. Там он просидел около трех часов. Его штурмом брали сотрудники СОБРа. Вся актуальная информация о ЧП — в сбойке URA.RU.