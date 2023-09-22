Губернатор Севастополя предупредил о новой ракетной атаке

Существует риск новой ракетной атаки по городу Севастополь. Об этом местных жителей предупредил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.
«Внимание всем! Возможна еще одна атака», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что жителям не рекомендуется покидать центр города и оставаться в зданиях. Также Развозжаев обратился ко всем, кто находится рядом со штабом флота. Он попросил проследовать в укрытия при звуках сирены.
Ранее стало известно, что штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. По словам Михаила Развозжаева, информация о пострадавших пока уточняется. Осколок ракеты также упал в городе возле театра. На место происшествия направлены все оперативные службы.
Обновлено в 14:20 по мск. Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности, но попросил жителей не въезжать в центр города. Дороги там перекрыты.
Существует риск новой ракетной атаки по городу Севастополь. Об этом местных жителей предупредил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Внимание всем! Возможна еще одна атака», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что жителям не рекомендуется покидать центр города и оставаться в зданиях. Также Развозжаев обратился ко всем, кто находится рядом со штабом флота. Он попросил проследовать в укрытия при звуках сирены. Ранее стало известно, что штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. По словам Михаила Развозжаева, информация о пострадавших пока уточняется. Осколок ракеты также упал в городе возле театра. На место происшествия направлены все оперативные службы.
Обновлено в 14:20 по мск. Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности, но попросил жителей не въезжать в центр города. Дороги там перекрыты.