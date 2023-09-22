Губернатор Севастополя предупредил о новой ракетной атаке

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Севастополь может подвергнуться повторной ракетной атаке, заявил Михаил Развозжаев Фото:
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Существует риск новой ракетной атаки по городу Севастополь. Об этом местных жителей предупредил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

«Внимание всем! Возможна еще одна атака», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что жителям не рекомендуется покидать центр города и оставаться в зданиях. Также Развозжаев обратился ко всем, кто находится рядом со штабом флота. Он попросил проследовать в укрытия при звуках сирены.

Ранее стало известно, что штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. По словам Михаила Развозжаева, информация о пострадавших пока уточняется. Осколок ракеты также упал в городе возле театра. На место происшествия направлены все оперативные службы.

Обновлено в 14:20 по мск. Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности, но попросил жителей не въезжать в центр города. Дороги там перекрыты.

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Существует риск новой ракетной атаки по городу Севастополь. Об этом местных жителей предупредил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. «Внимание всем! Возможна еще одна атака», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он добавил, что жителям не рекомендуется покидать центр города и оставаться в зданиях. Также Развозжаев обратился ко всем, кто находится рядом со штабом флота. Он попросил проследовать в укрытия при звуках сирены. Ранее стало известно, что штаб Черноморского флота в Севастополе подвергся ракетному удару. По словам Михаила Развозжаева, информация о пострадавших пока уточняется. Осколок ракеты также упал в городе возле театра. На место происшествия направлены все оперативные службы. Обновлено в 14:20 по мск. Развожаев сообщил об отбое ракетной опасности, но попросил жителей не въезжать в центр города. Дороги там перекрыты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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