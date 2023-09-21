На курганском фармзаводе «Синтез» откроют производство с оборудованием из Китая

22 сентября 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

На «Синтезе» в течение шести месяцев откроют три новых производства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» планируют открыть новое производство с оборудованием из Китая. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Борис Жоров. «У нас сейчас несколько крупных проектов. Мы расширяем наши производства и обновляем продукцию. В октябре запускаем новый участок по производству инфузионных растворов в полимерных флаконах. Заканчивается изготовление оборудования в Китае — это лиофильная сушка. Будем открывать еще один участок по производству субстанций», — рассказал Жоров в интервью «Область45». Планируется производство новой лекарственной формы к растворам в микротубах. Все три участка будут открыты и начнут работать в ближайшие три-шесть месяцев. Также Жоров отметил, что в связи с расширением производств предприятию «Синтез» необходимо порядка 200 новых сотрудников. В частности, требуются химики, микробиологи, аппаратчики приготовления растворов и слесари-наладчики. Ранее URA.RU писало, что на курганском фармзаводе «Синтез» построили новый цех. В нем планируют производить инъекционные препараты. Кроме того, на предприятии началось строительство нового фармацевтического склада. Его площадь составит 16 тысяч квадратных метров.

На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» планируют открыть новое производство с оборудованием из Китая. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Борис Жоров. «У нас сейчас несколько крупных проектов. Мы расширяем наши производства и обновляем продукцию. В октябре запускаем новый участок по производству инфузионных растворов в полимерных флаконах. Заканчивается изготовление оборудования в Китае — это лиофильная сушка. Будем открывать еще один участок по производству субстанций», — рассказал Жоров в интервью «Область45». Планируется производство новой лекарственной формы к растворам в микротубах. Все три участка будут открыты и начнут работать в ближайшие три-шесть месяцев. Также Жоров отметил, что в связи с расширением производств предприятию «Синтез» необходимо порядка 200 новых сотрудников. В частности, требуются химики, микробиологи, аппаратчики приготовления растворов и слесари-наладчики. Ранее URA.RU писало, что на курганском фармзаводе «Синтез» построили новый цех. В нем планируют производить инъекционные препараты. Кроме того, на предприятии началось строительство нового фармацевтического склада. Его площадь составит 16 тысяч квадратных метров.