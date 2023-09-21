21 сентября 2023

На курганском фармзаводе «Синтез» откроют производство с оборудованием из Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Синтез. Курган , синтез, фармацевтика, фармацевтика синтез
На «Синтезе» в течение шести месяцев откроют три новых производства Фото:

На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» планируют открыть новое производство с оборудованием из Китая. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Борис Жоров.

«У нас сейчас несколько крупных проектов. Мы расширяем наши производства и обновляем продукцию. В октябре запускаем новый участок по производству инфузионных растворов в полимерных флаконах. Заканчивается изготовление оборудования в Китае — это лиофильная сушка. Будем открывать еще один участок по производству субстанций», — рассказал Жоров в интервью «Область45».

Планируется производство новой лекарственной формы к растворам в микротубах. Все три участка будут открыты и начнут работать в ближайшие три-шесть месяцев. Также Жоров отметил, что в связи с расширением производств предприятию «Синтез» необходимо порядка 200 новых сотрудников. В частности, требуются химики, микробиологи, аппаратчики приготовления растворов и слесари-наладчики.

Ранее URA.RU писало, что на курганском фармзаводе «Синтез» построили новый цех. В нем планируют производить инъекционные препараты. Кроме того, на предприятии началось строительство нового фармацевтического склада. Его площадь составит 16 тысяч квадратных метров.

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На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» планируют открыть новое производство с оборудованием из Китая. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Борис Жоров. «У нас сейчас несколько крупных проектов. Мы расширяем наши производства и обновляем продукцию. В октябре запускаем новый участок по производству инфузионных растворов в полимерных флаконах. Заканчивается изготовление оборудования в Китае — это лиофильная сушка. Будем открывать еще один участок по производству субстанций», — рассказал Жоров в интервью «Область45». Планируется производство новой лекарственной формы к растворам в микротубах. Все три участка будут открыты и начнут работать в ближайшие три-шесть месяцев. Также Жоров отметил, что в связи с расширением производств предприятию «Синтез» необходимо порядка 200 новых сотрудников. В частности, требуются химики, микробиологи, аппаратчики приготовления растворов и слесари-наладчики. Ранее URA.RU писало, что на курганском фармзаводе «Синтез» построили новый цех. В нем планируют производить инъекционные препараты. Кроме того, на предприятии началось строительство нового фармацевтического склада. Его площадь составит 16 тысяч квадратных метров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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