На курганском фармзаводе «Синтез» откроют производство с оборудованием из Китая

На курганском фармацевтическом предприятии ПАО «Синтез» планируют открыть новое производство с оборудованием из Китая. Об этом заявил исполнительный директор предприятия Борис Жоров.
«У нас сейчас несколько крупных проектов. Мы расширяем наши производства и обновляем продукцию. В октябре запускаем новый участок по производству инфузионных растворов в полимерных флаконах. Заканчивается изготовление оборудования в Китае — это лиофильная сушка. Будем открывать еще один участок по производству субстанций», — рассказал Жоров в интервью «Область45».
Планируется производство новой лекарственной формы к растворам в микротубах. Все три участка будут открыты и начнут работать в ближайшие три-шесть месяцев. Также Жоров отметил, что в связи с расширением производств предприятию «Синтез» необходимо порядка 200 новых сотрудников. В частности, требуются химики, микробиологи, аппаратчики приготовления растворов и слесари-наладчики.
Ранее URA.RU писало, что на курганском фармзаводе «Синтез» построили новый цех. В нем планируют производить инъекционные препараты. Кроме того, на предприятии началось строительство нового фармацевтического склада. Его площадь составит 16 тысяч квадратных метров.
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