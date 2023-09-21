В курганском городе поставят временный мост

Представители свердловской компании «Бридж» на период капитального ремонта моста через реку Канаш в городе Шадринске Курганской области установят временный пешеходный мост. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии.
«Первый этап ремонта моста через р. Канаш уже начался. Работы выполняет екатеринбургская специализированная компания „Бридж“. В эти дни она устанавливает временный пешеходный мост», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале администрации.
Пешеходный мост планируют построить до 5 октября. Глава города Антон Мокан отметил, что пока временный мост не будет построен, движение на улице Первомайской перекрывать не будут. На время работ изменится график автобусных маршрутов №1, №14 и №101. Также будет изменено движение грузовиков. Они будут ездить через улицу Автомобилистов, путепровод и далее по городским улицам в направлении Челябинска. Мокан добавил, что по проекту ремонт должны закончить за полтора года, но подрядчик планирует завершить работы к середине лета 2024 года.
На ремонт моста потратят почти 80 млн рублей. Ранее жители неоднократно жаловались на аварийное состояние моста.
Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.