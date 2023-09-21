21 сентября 2023

В курганском городе поставят временный мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , пешеходный мост, м5, автотранспорт, трасса м5, дорога, надземный переход
Временный мост установят в Шадринске (архивное фото) Фото:

Представители свердловской компании «Бридж» на период капитального ремонта моста через реку Канаш в городе Шадринске Курганской области установят временный пешеходный мост. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии.

«Первый этап ремонта моста через р. Канаш уже начался. Работы выполняет екатеринбургская специализированная компания „Бридж“. В эти дни она устанавливает временный пешеходный мост», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале администрации.

Пешеходный мост планируют построить до 5 октября. Глава города Антон Мокан отметил, что пока временный мост не будет построен, движение на улице Первомайской перекрывать не будут. На время работ изменится график автобусных маршрутов №1, №14 и №101. Также будет изменено движение грузовиков. Они будут ездить через улицу Автомобилистов, путепровод и далее по городским улицам в направлении Челябинска. Мокан добавил, что по проекту ремонт должны закончить за полтора года, но подрядчик планирует завершить работы к середине лета 2024 года.

На ремонт моста потратят почти 80 млн рублей. Ранее жители неоднократно жаловались на аварийное состояние моста.

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Представители свердловской компании «Бридж» на период капитального ремонта моста через реку Канаш в городе Шадринске Курганской области установят временный пешеходный мост. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии. «Первый этап ремонта моста через р. Канаш уже начался. Работы выполняет екатеринбургская специализированная компания „Бридж“. В эти дни она устанавливает временный пешеходный мост», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале администрации. Пешеходный мост планируют построить до 5 октября. Глава города Антон Мокан отметил, что пока временный мост не будет построен, движение на улице Первомайской перекрывать не будут. На время работ изменится график автобусных маршрутов №1, №14 и №101. Также будет изменено движение грузовиков. Они будут ездить через улицу Автомобилистов, путепровод и далее по городским улицам в направлении Челябинска. Мокан добавил, что по проекту ремонт должны закончить за полтора года, но подрядчик планирует завершить работы к середине лета 2024 года. На ремонт моста потратят почти 80 млн рублей. Ранее жители неоднократно жаловались на аварийное состояние моста.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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