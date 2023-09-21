В курганском городе поставят временный мост

22 сентября 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

Временный мост установят в Шадринске (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители свердловской компании «Бридж» на период капитального ремонта моста через реку Канаш в городе Шадринске Курганской области установят временный пешеходный мост. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии. «Первый этап ремонта моста через р. Канаш уже начался. Работы выполняет екатеринбургская специализированная компания „Бридж“. В эти дни она устанавливает временный пешеходный мост», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале администрации. Пешеходный мост планируют построить до 5 октября. Глава города Антон Мокан отметил, что пока временный мост не будет построен, движение на улице Первомайской перекрывать не будут. На время работ изменится график автобусных маршрутов №1, №14 и №101. Также будет изменено движение грузовиков. Они будут ездить через улицу Автомобилистов, путепровод и далее по городским улицам в направлении Челябинска. Мокан добавил, что по проекту ремонт должны закончить за полтора года, но подрядчик планирует завершить работы к середине лета 2024 года. На ремонт моста потратят почти 80 млн рублей. Ранее жители неоднократно жаловались на аварийное состояние моста.

Представители свердловской компании «Бридж» на период капитального ремонта моста через реку Канаш в городе Шадринске Курганской области установят временный пешеходный мост. Об этом сообщили представители пресс-службы мэрии. «Первый этап ремонта моста через р. Канаш уже начался. Работы выполняет екатеринбургская специализированная компания „Бридж“. В эти дни она устанавливает временный пешеходный мост», — указано в сообщении, размещенном в telegram-канале администрации. Пешеходный мост планируют построить до 5 октября. Глава города Антон Мокан отметил, что пока временный мост не будет построен, движение на улице Первомайской перекрывать не будут. На время работ изменится график автобусных маршрутов №1, №14 и №101. Также будет изменено движение грузовиков. Они будут ездить через улицу Автомобилистов, путепровод и далее по городским улицам в направлении Челябинска. Мокан добавил, что по проекту ремонт должны закончить за полтора года, но подрядчик планирует завершить работы к середине лета 2024 года. На ремонт моста потратят почти 80 млн рублей. Ранее жители неоднократно жаловались на аварийное состояние моста.