Пермский автохолдинг VERRA отказался от бренда «Сердце пармы»

© Служба новостей «URA.RU»
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Творческая встреча с писателем Алексеем Ивановым в Библиотеке имени В.П.Крапивина. Екатеринбург, иванов алексей
Сердце пармы принадлежит Алексею Иванову Фото:

Пермский автохолдинг VERRA вслед за компаниями «Сереброника» и «Амбер Пермалко» отказался от использования в своей работе названия «Сердце пармы». Против этого ранее выступал автор одноименного романа Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева. О решении компании сообщила генеральный директор VERRA Анна Бояршинова.

«Когда мы создавали проект „VERRA Travel“, то руководствовались искренним желанием популяризировать историю и природу Пермского края, Урала и России. Те же цели преследовал и наш земляк, известный писатель Алексей Иванов, когда писал свои знаменитые романы. Именно поэтому некоторые маршруты VERRA Travel были названы именами его произведений. Узнав, что это нарушает авторские права, мы немедленно удалили эти названия из анонса путешествий», — написала Бояршинова в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что общалась с продюсером Иванова Юлией Зайцевой, после чего они «наметили точки соприкосновения для будущей коллаборации». Как рассказывало URA.RU, ранее от использования бренда «Сердце пармы» и регистрации таких товарных знаков отказались ювелирная компания «Сереброника» и производитель алкогольных напитков «Амбер Пермалко».

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Пермский автохолдинг VERRA вслед за компаниями «Сереброника» и «Амбер Пермалко» отказался от использования в своей работе названия «Сердце пармы». Против этого ранее выступал автор одноименного романа Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева. О решении компании сообщила генеральный директор VERRA Анна Бояршинова. «Когда мы создавали проект „VERRA Travel“, то руководствовались искренним желанием популяризировать историю и природу Пермского края, Урала и России. Те же цели преследовал и наш земляк, известный писатель Алексей Иванов, когда писал свои знаменитые романы. Именно поэтому некоторые маршруты VERRA Travel были названы именами его произведений. Узнав, что это нарушает авторские права, мы немедленно удалили эти названия из анонса путешествий», — написала Бояршинова в соцсети «ВКонтакте». Она отметила, что общалась с продюсером Иванова Юлией Зайцевой, после чего они «наметили точки соприкосновения для будущей коллаборации». Как рассказывало URA.RU, ранее от использования бренда «Сердце пармы» и регистрации таких товарных знаков отказались ювелирная компания «Сереброника» и производитель алкогольных напитков «Амбер Пермалко».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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