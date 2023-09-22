Писатель Алексей Иванов в Челябинске поделится опытом борьбы с заводами Перми

22 сентября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Алексей Иванов встретится с читателями в Челябинске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева поделятся опытом защиты бренда «Сердце Пармы» от пермских ювелирных и алкогольных заводов. Автор популярного романа расскажет об этом на Всероссийском литературном форуме «Рыжий фест», который проходит в Челябинске. Об этом сообщила Зайцева, которая выступит на форуме с лекцией о продвижении в соцсетях. «В конце лекции ко мне присоединится Алексей Иванов. И мы расскажем, как защищаем наш бренд „Сердце Пармы“ от алкогольных, ювелирных и автомобильных компаний, которые на него претендуют», — сообщила Зайцева. Встреча с Ивановым и мастер-классы от Зайцевой пройдут в рамках фестиваля с 22 по 24 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская ювелирная компания «Сереброника» и алкогольный завод «Амбер Пермалко» претендовали на товарный знак «Сердце Пармы». Автор одноименного романа Иванов и его агент Зайцева пригрозили производителям судебными исками. После этого бизнесмены от своих намерений отказались.

Писатель Алексей Иванов и его продюсер Юлия Зайцева поделятся опытом защиты бренда «Сердце Пармы» от пермских ювелирных и алкогольных заводов. Автор популярного романа расскажет об этом на Всероссийском литературном форуме «Рыжий фест», который проходит в Челябинске. Об этом сообщила Зайцева, которая выступит на форуме с лекцией о продвижении в соцсетях. «В конце лекции ко мне присоединится Алексей Иванов. И мы расскажем, как защищаем наш бренд „Сердце Пармы“ от алкогольных, ювелирных и автомобильных компаний, которые на него претендуют», — сообщила Зайцева. Встреча с Ивановым и мастер-классы от Зайцевой пройдут в рамках фестиваля с 22 по 24 сентября. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская ювелирная компания «Сереброника» и алкогольный завод «Амбер Пермалко» претендовали на товарный знак «Сердце Пармы». Автор одноименного романа Иванов и его агент Зайцева пригрозили производителям судебными исками. После этого бизнесмены от своих намерений отказались.