Мэрии Мегиона придется отвечать за работу усопшего мэра

Олег Дайнека мог стать одним из фигурантов уголовного дела Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэрии Мегиона придется отвечать за работу усопшего главы Олега Дайнеки. Об этом URA.RU сообщил источник из политического истеблишмента города.

«Чиновникам администрации Мегиона придется отдуваться за усопшего мэра Дейнеку. Мэрия стала фигурантом уголовного дела о халатности. Депутат гордумы от КПРФ Макаров неоднократно заявлял о махинациях при строительстве городского „Мега-парка“ по нацпроекту еще при жизни Дейнеки и даже добился личного приема у заместителя Генпрокурора РФ Зайцева, но проверки заняли слишком много времени — мэр, который мог бы быть одним из фигурантов процесса, скончался после длительной болезни», — сообщил собеседник

В разговоре с корреспондентом URA.RU Макаров подтвердил информацию о своих жалобах силовикам на действия мэрии Мегиона. Но детали обращений он разглашать отказался и попросил подождать завершения проверок. В администрацию Мегиона был направлен запрос, там пообещали подготовить ответ и направить в редакцию. На момент публикации он еще не пришел.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат из ХМАО пожаловался в Генпрокуратуру на махинации с нацпроектом. По словам народного избранника Макарова, часть «Мега-парка» в Мегионе, строительство которого шло в рамках национального проекта, вопреки первоначально заявленному на конкурс плану, оказалась отдана под индивидуальную жилую застройку.