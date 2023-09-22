Модель Эйфелевой башни выполнили в масштабе один к ста Фото: Илья Московец © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) выставили точную модель Эйфелевой башни. Как URA.RU сообщила директор Златоустовского техникума технологий и экономики (ЗТТиЭ) Марина Пономарева, фигуру представили в рамках открывшейся выставки «С профессией — в будущее».

«Модель Эйфелевой башни сделали в масштабе один к ста. Фигура стала одним из экспонатов выставки „С профессией — в будущее“, открывшейся в драмтеатре „Омнибус“. Профессиональное образование сегодня играет важную роль. Экспозиция призвана подчеркнуть важность подготовки кадров для предприятий», — рассказала URA.RU Пономарева.

Модель башни со студентами-сварщиками выполнял мастер производственного обучения Василий Стаферов. Он сообщил URA.RU, что в совокупности изготовление заняло около трех месяцев, однако процесс потребовал больше времени: приступали к нему по мере возможности. Вес конструкции превысил 80 кг.

Экспозиция содержит и другие экспонаты сварщиков, маляров, кондитеров, других специалистов. На выставке показаны пряничные домики, на которые ушло пять килограммов теста, зефир, мармелад, безе и другие ингредиенты. Об этом рассказала преподаватель и автор совместной со студентами композиции Екатерина Коновалова.

Мероприятие приурочили к 10-летию работы ЗТТиЭ, объединившего пять учебных заведений. Выставка проработает до конца года. Ранее Стаферов продемонстрировал модель голливудского Хищника собственной работы.

Модель Эйфелевой башни стала одним из экспонатов открывшейся в Златоусте выставки Фото: пресс-служба ЗТТиЭ / Вячеслав Медведев

Директор техникума Марина Пономарева подчеркнула важность на современном этапе профессиональной подготовки кадров Фото: пресс-служба ЗТТиЭ / Вячеслав Медведев

На создание пряничных домиков потратили пять килограммов теста Фото: пресс-служба ЗТТиЭ / Вячеслав Медведев