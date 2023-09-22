Переход пермского «Метафракса» под контроль государства не отразится на рабочих

22 сентября 2023 в 20:49 Размер текста - 17 +

Новым собственникам химпредприятия предстоит развивать социальную политику, чтобы сохранить ценные кадры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Национализация химпредприятия «Метафракс Кемикалс» (Губаха, пермский край) не отразится на рядовых сотрудниках. При этом новым собственникам предстоит уделять особое внимание социальной политике на предприятии, чтобы не допустить утечки ценных кадров на заводе. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал председатель Контрольно-счетной палаты Прикамья, экс-глава регионального правительства Геннадий Тушнолобов. Новость по теме Новые собственники пермского завода «Метафракс» сохранят старое руководство «Для рядовых работников [после перехода „Метафракс“ под контроль государства] ничего не изменится. Единственное, пока непонятна, возможно, какая-то перспектива развития предприятия в части сохранения коллективных договоры, где присутствует социальный пакет, социальная политика. Ведь Губаха, это такое место, откуда быстро могут все уехать, если будет плохо. Поэтому, там не только за специалистов ИТР (инженерно-технический работник — прим. URA.RU) надо держаться, а вообще всех. Значит, надо создавать условия [для сохранения рабочих мест]. Но, я думаю, что сейчас большинство предприятий внимательно относятся к своим работникам», — отметил Тушнолобов. При этом, глава КСП Прикамья добавил, что пока непонятно, как будут развиваться взаимоотношения нового руководства завода с Пермским краем. По мнению Тушнолобова, это станет понятно только после того, как будет сформирована новая управленческая команда. «Все будет зависеть от того, какая будет управленческая команда. По всей видимости, они [„Метафракс“] продолжат то, что запланировали. У предприятия, насколько я знаю, очень хорошая инвестпрограмма, в том числе, планируется и запуск новых производств. А это новые рабочие места и налоги для Губахи», — заключил Тушнолобов. Глава Губахи Николай Лазейкин в беседе с URA.RU пояснил, что для города «пока никаких изменений не последовало». Чиновник также заявил, что на 6 октября представители города и предприятия запланировали совместную встречу, после которой «будет понимание куда двигаться дальше». URA.RU рассказывало, что акции химпредприятия перешли под контроль государства в лице Росимущества. Такое решение принято Арбитражным судом Пермского края. В то же время, в пресс-службе «Метафракс Кемикалс» отмечают, что речь не идет об изъятии всех акций предприятия, поскольку некоторая часть из них «находится у миноритарных акционеров». По данным сервиса СБИС, ими являются председатель совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Виктор Майер и гендиректор «ПАО «Метафракс» Владимир Даут. Оба топ-менеджера владеют менее, чем одним процентом акций химпредприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Национализация химпредприятия «Метафракс Кемикалс» (Губаха, пермский край) не отразится на рядовых сотрудниках. При этом новым собственникам предстоит уделять особое внимание социальной политике на предприятии, чтобы не допустить утечки ценных кадров на заводе. Такое мнение в беседе с URA.RU высказал председатель Контрольно-счетной палаты Прикамья, экс-глава регионального правительства Геннадий Тушнолобов. «Для рядовых работников [после перехода „Метафракс“ под контроль государства] ничего не изменится. Единственное, пока непонятна, возможно, какая-то перспектива развития предприятия в части сохранения коллективных договоры, где присутствует социальный пакет, социальная политика. Ведь Губаха, это такое место, откуда быстро могут все уехать, если будет плохо. Поэтому, там не только за специалистов ИТР (инженерно-технический работник — прим. URA.RU) надо держаться, а вообще всех. Значит, надо создавать условия [для сохранения рабочих мест]. Но, я думаю, что сейчас большинство предприятий внимательно относятся к своим работникам», — отметил Тушнолобов. При этом, глава КСП Прикамья добавил, что пока непонятно, как будут развиваться взаимоотношения нового руководства завода с Пермским краем. По мнению Тушнолобова, это станет понятно только после того, как будет сформирована новая управленческая команда. «Все будет зависеть от того, какая будет управленческая команда. По всей видимости, они [„Метафракс“] продолжат то, что запланировали. У предприятия, насколько я знаю, очень хорошая инвестпрограмма, в том числе, планируется и запуск новых производств. А это новые рабочие места и налоги для Губахи», — заключил Тушнолобов. Глава Губахи Николай Лазейкин в беседе с URA.RU пояснил, что для города «пока никаких изменений не последовало». Чиновник также заявил, что на 6 октября представители города и предприятия запланировали совместную встречу, после которой «будет понимание куда двигаться дальше». URA.RU рассказывало, что акции химпредприятия перешли под контроль государства в лице Росимущества. Такое решение принято Арбитражным судом Пермского края. В то же время, в пресс-службе «Метафракс Кемикалс» отмечают, что речь не идет об изъятии всех акций предприятия, поскольку некоторая часть из них «находится у миноритарных акционеров». По данным сервиса СБИС, ими являются председатель совета директоров АО «Метафракс Кемикалс» Виктор Майер и гендиректор «ПАО «Метафракс» Владимир Даут. Оба топ-менеджера владеют менее, чем одним процентом акций химпредприятия.