Суд изъял все акции пермского завода «Метафракс» в пользу государства

22 сентября 2023 в 12:42 Размер текста - 17 +

Все акции химического предприятия по решению суда поступили в распоряжение Росимущества Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Национализация завода «Метафракс» Арбитражный суд Пермского края на заседании 22 сентября удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии оставшейся части акций АО «Метафракс Кемикалс». Миноритарный пакет акций находился в собственности «Тольяттихимбанка», который летом 2023 года перевел их Центру экологического отдыха «Восток». По решению суда, акции изъяты в собственность государства. «Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить. Истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных акций АО „Метафракс Кемикалс“ в количестве 2 млн 124 тысячи штук из незаконного владения Центром экологического отдыха „Восток“», — говорится в вынесенном судом определении. Акции поступят на счет Росимущества. Представители «Тольяттихимбанка» и ЦЭО «Восток» в суде согласились с иском, заявленным прокуратурой, попросив суд удовлетворить его. При этом представитель ЦЭО «Восток» отметил, что доводы прокуратуры «являются обоснованными», а само общество «не было осведомлено о нарушениях», имея в виду приватизацию «Метафракса». Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 94,2% акций химического предприятия в пользу Росимущества. По мнению надзорного органа, завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Представители АО «Метафракс Кемикалс» с этим не согласны и намерены подать апелляцию. В начале августа 2023 года Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Кроме этого, руководству акционерного общества запретили принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. Также судом был наложен арест на часть денежных средств, находящихся на счетах компании. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Арбитражный суд Пермского края на заседании 22 сентября удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии оставшейся части акций АО «Метафракс Кемикалс». Миноритарный пакет акций находился в собственности «Тольяттихимбанка», который летом 2023 года перевел их Центру экологического отдыха «Восток». По решению суда, акции изъяты в собственность государства. «Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить. Истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных акций АО „Метафракс Кемикалс“ в количестве 2 млн 124 тысячи штук из незаконного владения Центром экологического отдыха „Восток“», — говорится в вынесенном судом определении. Акции поступят на счет Росимущества. Представители «Тольяттихимбанка» и ЦЭО «Восток» в суде согласились с иском, заявленным прокуратурой, попросив суд удовлетворить его. При этом представитель ЦЭО «Восток» отметил, что доводы прокуратуры «являются обоснованными», а само общество «не было осведомлено о нарушениях», имея в виду приватизацию «Метафракса». Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 94,2% акций химического предприятия в пользу Росимущества. По мнению надзорного органа, завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Представители АО «Метафракс Кемикалс» с этим не согласны и намерены подать апелляцию. В начале августа 2023 года Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Кроме этого, руководству акционерного общества запретили принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. Также судом был наложен арест на часть денежных средств, находящихся на счетах компании.