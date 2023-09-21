Суд изъял все акции пермского завода «Метафракс» в пользу государства

Арбитражный суд Пермского края на заседании 22 сентября удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ об изъятии оставшейся части акций АО «Метафракс Кемикалс». Миноритарный пакет акций находился в собственности «Тольяттихимбанка», который летом 2023 года перевел их Центру экологического отдыха «Восток». По решению суда, акции изъяты в собственность государства.
«Исковое заявление заместителя генерального прокурора РФ удовлетворить. Истребовать в пользу РФ государственное имущество в виде обыкновенных акций АО „Метафракс Кемикалс“ в количестве 2 млн 124 тысячи штук из незаконного владения Центром экологического отдыха „Восток“», — говорится в вынесенном судом определении. Акции поступят на счет Росимущества.
Представители «Тольяттихимбанка» и ЦЭО «Восток» в суде согласились с иском, заявленным прокуратурой, попросив суд удовлетворить его. При этом представитель ЦЭО «Восток» отметил, что доводы прокуратуры «являются обоснованными», а само общество «не было осведомлено о нарушениях», имея в виду приватизацию «Метафракса».
Ранее суд по иску Генпрокуратуры РФ изъял 94,2% акций химического предприятия в пользу Росимущества. По мнению надзорного органа, завод, имеющий для страны стратегическое значение, приватизировали в 1990-е годы без согласия российского правительства. Представители АО «Метафракс Кемикалс» с этим не согласны и намерены подать апелляцию.
В начале августа 2023 года Арбитражный суд Пермского края также удовлетворил иск Генпрокуратуры о наложении ареста на имущество АО «Метафракс Кемикалс». Кроме этого, руководству акционерного общества запретили принимать решения о выплатах дивидендов, а также предпринимать любые действия, ухудшающие положение работников предприятия. Также судом был наложен арест на часть денежных средств, находящихся на счетах компании.
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