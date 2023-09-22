В мэрии Екатеринбурга раскрыли, сколько школьников отправили на карантин

В Екатеринбурге на карантин закрыли 19 групп в детских садах и 25 классов в школах. Всего болеет 251 ребенок, рассказали URA.RU в пресс-службе мэрии.
«На начало текущей недели на карантине в связи с ОРВИ находятся 19 групп в 16 детских садах, где болеют 145 воспитанников. В 11 образовательных учреждениях города на карантин отправлено 25 классов. В них болеет 251 обучающийся», — рассказали в администрации города.
Ранее URA.RU сообщало, что Свердловская область заняла четвертое место по количеству заболевших коронавирусом, первые три места отданы Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. За прошлую неделю — в период с 11 по 17 сентября — в уральском регионе заболело 310 человек.
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