В России изменили бюджетное правило

Силуанов: нефтегазовые доходы будут рассчитываться от 60 долларов за баррель

22 сентября 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Базовые нефтегазовые доходы будут рассчитываться от 60 долларов за баррель нефти, заявил Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России изменилось бюджетное правило. Теперь расчет базовых нефтегазовых доходов будут высчитываться от базовой цены за баррель нефти в 60 долларов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 триллионов рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета, исходя из базовой цены на нефть. Это 60 долларов за баррель», — подчеркнул Антон Силуанов во время заседания правительства РФ. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

В России изменилось бюджетное правило. Теперь расчет базовых нефтегазовых доходов будут высчитываться от базовой цены за баррель нефти в 60 долларов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 триллионов рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета, исходя из базовой цены на нефть. Это 60 долларов за баррель», — подчеркнул Антон Силуанов во время заседания правительства РФ. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».