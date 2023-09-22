В России изменили бюджетное правило

Силуанов: нефтегазовые доходы будут рассчитываться от 60 долларов за баррель
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Совместное заседание коллегий Министерства финансов Российской Федерации Министерства экономического развития Российской Федерации. Москва, силуанов антон
Базовые нефтегазовые доходы будут рассчитываться от 60 долларов за баррель нефти, заявил Антон Силуанов Фото:

В России изменилось бюджетное правило. Теперь расчет базовых нефтегазовых доходов будут высчитываться от базовой цены за баррель нефти в 60 долларов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 триллионов рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета, исходя из базовой цены на нефть. Это 60 долларов за баррель», — подчеркнул Антон Силуанов во время заседания правительства РФ. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».

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В России изменилось бюджетное правило. Теперь расчет базовых нефтегазовых доходов будут высчитываться от базовой цены за баррель нефти в 60 долларов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. «Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 триллионов рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета, исходя из базовой цены на нефть. Это 60 долларов за баррель», — подчеркнул Антон Силуанов во время заседания правительства РФ. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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