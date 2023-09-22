В России изменили бюджетное правило

Базовые нефтегазовые доходы будут рассчитываться от 60 долларов за баррель нефти, заявил Антон Силуанов
В России изменилось бюджетное правило. Теперь расчет базовых нефтегазовых доходов будут высчитываться от базовой цены за баррель нефти в 60 долларов. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.
«Бюджетное правило претерпело некоторые изменения. Если в этом году мы рассчитывали базовые нефтегазовые доходы, исходя из номинальной цифры в 8 триллионов рублей, то в следующем году предлагаем вернуться к обычным параметрам расчета, исходя из базовой цены на нефть. Это 60 долларов за баррель», — подчеркнул Антон Силуанов во время заседания правительства РФ. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
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