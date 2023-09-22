Правительство одобрило проект бюджета страны на три года 22 сентября 2023 в 20:37 Размер текста - 17 + Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2024—2026 годы Фото: Георгий Бергал © URA.RU Утвержден проект бюджета страны на следующие три года. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен», — сообщили в правительстве. Там добавили, что это решение было принято на последнем заседании кабмина. Ранее на заседании правительства был представлен проект бюджета страны до 2026 года, который содержит значительные изменения. URA.RU подробно рассказывал о главных изменениях в этом проекте. Утвержден проект бюджета страны на следующие три года. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен», — сообщили в правительстве. Там добавили, что это решение было принято на последнем заседании кабмина. Ранее на заседании правительства был представлен проект бюджета страны до 2026 года, который содержит значительные изменения. URA.RU подробно рассказывал о главных изменениях в этом проекте. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям