Правительство одобрило проект бюджета страны на три года

Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2024—2026 годы
Утвержден проект бюджета страны на следующие три года. Об этом рассказали в правительстве РФ.
«Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен», —
Ранее на заседании правительства был представлен проект бюджета страны до 2026 года, который содержит значительные изменения. URA.RU подробно рассказывал о главных изменениях в этом проекте.
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