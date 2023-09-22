Правительство одобрило проект бюджета страны на три года

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Дом Правительства Российской Федерации. Москва, белый дом, дом правительства рф, Дом Правительства Российской Федерации
Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2024—2026 годы Фото:

Утвержден проект бюджета страны на следующие три года. Об этом рассказали в правительстве РФ.

«Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен», — сообщили в правительстве. Там добавили, что это решение было принято на последнем заседании кабмина.

Ранее на заседании правительства был представлен проект бюджета страны до 2026 года, который содержит значительные изменения. URA.RU подробно рассказывал о главных изменениях в этом проекте.

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Утвержден проект бюджета страны на следующие три года. Об этом рассказали в правительстве РФ. «Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен», — сообщили в правительстве. Там добавили, что это решение было принято на последнем заседании кабмина. Ранее на заседании правительства был представлен проект бюджета страны до 2026 года, который содержит значительные изменения. URA.RU подробно рассказывал о главных изменениях в этом проекте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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