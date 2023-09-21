21 сентября 2023

В ХМАО снижают добычу нефти из-за соглашения с ОПЕК+

© Служба новостей «URA.RU»
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В 2023 году прогноз добычи на 18 млн тонн нефти ниже чем в прошлом Фото:

В ХМАО снижают добычу углеводородов из-за соглашения с ОПЕК+. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова в своем tg-канале.

«По итогам 2022 года добыто 535 миллионов тонн нефти и 517 прогноз на 2023 год. Это снижение связано с договоренностями в формате соглашения с ОПЕК+. И в этой связи наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти ни в коем случае не повлияло на объемы работ, связанных с инвестированием в ТЭК, нефтегазодобычу и качество жизни людей», — сообщила глава округа.

Основные вопросы связаны с воспроизводством минерально-сырьевой базы. Стимулированием геологоразведки. «Это наладка налоговых режимов, в том числе и специального налогового режима по показателям при его применении и расширении возможностей его применения. И, безусловно, снижение импортной зависимости. Работаем вместе с правительством РФ, Федеральным собранием и предприятиями нефтегазодобычи», — добавила Комарова.

Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Комарова раскрыла потенциал новых нефтяных месторождений в регионе. Окружные власти предложили компаниям для разработки новые месторождения с запасами в 47 миллионов тонн нефти.

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В ХМАО снижают добычу углеводородов из-за соглашения с ОПЕК+. Об этом сообщила губернатор округа Наталья Комарова в своем tg-канале. «По итогам 2022 года добыто 535 миллионов тонн нефти и 517 прогноз на 2023 год. Это снижение связано с договоренностями в формате соглашения с ОПЕК+. И в этой связи наша с вами задача состоит в том, чтобы такого рода регулируемое снижение добычи нефти ни в коем случае не повлияло на объемы работ, связанных с инвестированием в ТЭК, нефтегазодобычу и качество жизни людей», — сообщила глава округа. Основные вопросы связаны с воспроизводством минерально-сырьевой базы. Стимулированием геологоразведки. «Это наладка налоговых режимов, в том числе и специального налогового режима по показателям при его применении и расширении возможностей его применения. И, безусловно, снижение импортной зависимости. Работаем вместе с правительством РФ, Федеральным собранием и предприятиями нефтегазодобычи», — добавила Комарова. Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор Комарова раскрыла потенциал новых нефтяных месторождений в регионе. Окружные власти предложили компаниям для разработки новые месторождения с запасами в 47 миллионов тонн нефти.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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