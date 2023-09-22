В Минэнерго объяснили рост тарифов на газ и электричество в России

Минэнерго: рост тарифов на газ и электричество связан с издержками поставщиков

22 сентября 2023 в 21:37 Размер текста - 17 +

Индексация тарифов ЖКХ связана с общим повышением цен в экономике Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост тарифов на газ и электричество в России объясняется увеличением издержек производителей и поставщиков. Об этом рассказали в Минэнерго. «Основная причина индексации тарифов — рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что было принято решение повысить оптовые тарифы на газ и проиндексировать тарифы на передачу электроэнергии. Это позволит компенсировать растущие издержки и обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение. Мера также поможет реализовать программу социальной газификации в новых регионах. Регионы предоставляют льготные тарифы для жителей сельских населенных пунктов и горожан с электроплитами, а также предлагают адресные субсидии для социальной поддержки при оплате ЖКУ, заключили Минэнерго. Ранее стало известно, что планируется повышение оплаты за коммунальные услуги в России на 9,8% с 1 июля 2024 года. Окончательные размеры индексации будут устанавливаться властями в каждом регионе, в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

Рост тарифов на газ и электричество в России объясняется увеличением издержек производителей и поставщиков. Об этом рассказали в Минэнерго. «Основная причина индексации тарифов — рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что было принято решение повысить оптовые тарифы на газ и проиндексировать тарифы на передачу электроэнергии. Это позволит компенсировать растущие издержки и обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение. Мера также поможет реализовать программу социальной газификации в новых регионах. Регионы предоставляют льготные тарифы для жителей сельских населенных пунктов и горожан с электроплитами, а также предлагают адресные субсидии для социальной поддержки при оплате ЖКУ, заключили Минэнерго. Ранее стало известно, что планируется повышение оплаты за коммунальные услуги в России на 9,8% с 1 июля 2024 года. Окончательные размеры индексации будут устанавливаться властями в каждом регионе, в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.