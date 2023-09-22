В Минэнерго объяснили рост тарифов на газ и электричество в России

Минэнерго: рост тарифов на газ и электричество связан с издержками поставщиков
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Индексация тарифов ЖКХ связана с общим повышением цен в экономике Фото:

Рост тарифов на газ и электричество в России объясняется увеличением издержек производителей и поставщиков. Об этом рассказали в Минэнерго.

«Основная причина индексации тарифов — рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что было принято решение повысить оптовые тарифы на газ и проиндексировать тарифы на передачу электроэнергии.

Это позволит компенсировать растущие издержки и обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение. Мера также поможет реализовать программу социальной газификации в новых регионах. Регионы предоставляют льготные тарифы для жителей сельских населенных пунктов и горожан с электроплитами, а также предлагают адресные субсидии для социальной поддержки при оплате ЖКУ, заключили Минэнерго.

Ранее стало известно, что планируется повышение оплаты за коммунальные услуги в России на 9,8% с 1 июля 2024 года. Окончательные размеры индексации будут устанавливаться властями в каждом регионе, в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.

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Рост тарифов на газ и электричество в России объясняется увеличением издержек производителей и поставщиков. Об этом рассказали в Минэнерго. «Основная причина индексации тарифов — рост издержек производителей и поставщиков, связанных с общим увеличением цен в экономике», — передает сообщение министерства ТАСС. Там добавили, что было принято решение повысить оптовые тарифы на газ и проиндексировать тарифы на передачу электроэнергии. Это позволит компенсировать растущие издержки и обеспечить надежное и бесперебойное энергоснабжение. Мера также поможет реализовать программу социальной газификации в новых регионах. Регионы предоставляют льготные тарифы для жителей сельских населенных пунктов и горожан с электроплитами, а также предлагают адресные субсидии для социальной поддержки при оплате ЖКУ, заключили Минэнерго. Ранее стало известно, что планируется повышение оплаты за коммунальные услуги в России на 9,8% с 1 июля 2024 года. Окончательные размеры индексации будут устанавливаться властями в каждом регионе, в соответствии с законопроектом о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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