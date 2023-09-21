Часть пригородных районов Ноябрьска осталась без света. Фото

22 сентября 2023 в 23:33 Размер текста - 17 +

На дорогах МК-15 и МК-87 несколько дней нет электричества Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Ноябрьске вдоль дороги в пригородные районы МК-15 и МК-87 несколько дней не работает электричество. На эту ситуацию 22 сентября пожаловался житель одного из районов. «Уже какой вечер не горят фонари вдоль дороги в поселки МК-15 и МК-87. Когда возвращаешься с остановки домой, темень не проглядная. Убьют, даже не заметит ни кто, зато в поселок МК-102 все в порядке. Примите меры, там же все-таки живут люди. Дети со школы идут с остановки вечером домой», — написал житель в telegram-канале «NSK». Ранее на сайте сетевой организации «РСК Ямала», которая обслуживает эти районы, появилась информация, что хотели совершить плановое отключение электроэнергии 21 сентября с 09:00—17:00. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу сетевой компании. Ответ на него ожидается.

В Ноябрьске вдоль дороги в пригородные районы МК-15 и МК-87 несколько дней не работает электричество. На эту ситуацию 22 сентября пожаловался житель одного из районов. «Уже какой вечер не горят фонари вдоль дороги в поселки МК-15 и МК-87. Когда возвращаешься с остановки домой, темень не проглядная. Убьют, даже не заметит ни кто, зато в поселок МК-102 все в порядке. Примите меры, там же все-таки живут люди. Дети со школы идут с остановки вечером домой», — написал житель в telegram-канале «NSK». Ранее на сайте сетевой организации «РСК Ямала», которая обслуживает эти районы, появилась информация, что хотели совершить плановое отключение электроэнергии 21 сентября с 09:00—17:00. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу сетевой компании. Ответ на него ожидается.