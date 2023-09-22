В Кургане тепло поступило в десятки больниц, детсадов и школ

Подача тепла осуществлялась по заявке руководителей организаций Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Во все школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты Кургана, руководители которых оставляли соответствующие заявки, подано тепло. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«По заявкам руководителей к теплу подключены 70 зданий детских садов, 34 здания школ, 25 зданий больниц и прочих учреждений здравоохранения. Также — шесть интернатов и реабилитационных центров, пять зданий допобразования, три здания спортшкол, здание Курганского дома молодежи по улице Гагарина и восемь объектов культуры», — передает telegram-канал «Город Курган».

С 25 сентября в городе начнут заполнять системы теплоносителем для запуска тепла в многоквартирные жилые дома. Предположительно, процесс займет 10 дней.