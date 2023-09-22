22 сентября 2023

В Кургане тепло поступило в десятки больниц, детсадов и школ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме "Отопление". Москва, батарея, кот, тепло, радиатор, отопление, котик
Подача тепла осуществлялась по заявке руководителей организаций Фото:

Во все школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты Кургана, руководители которых оставляли соответствующие заявки, подано тепло. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

«По заявкам руководителей к теплу подключены 70 зданий детских садов, 34 здания школ, 25 зданий больниц и прочих учреждений здравоохранения. Также — шесть интернатов и реабилитационных центров, пять зданий допобразования, три здания спортшкол, здание Курганского дома молодежи по улице Гагарина и восемь объектов культуры», — передает telegram-канал «Город Курган».

С 25 сентября в городе начнут заполнять системы теплоносителем для запуска тепла в многоквартирные жилые дома. Предположительно, процесс займет 10 дней.

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Во все школы, детские сады, учреждения здравоохранения и другие социальные объекты Кургана, руководители которых оставляли соответствующие заявки, подано тепло. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. «По заявкам руководителей к теплу подключены 70 зданий детских садов, 34 здания школ, 25 зданий больниц и прочих учреждений здравоохранения. Также — шесть интернатов и реабилитационных центров, пять зданий допобразования, три здания спортшкол, здание Курганского дома молодежи по улице Гагарина и восемь объектов культуры», — передает telegram-канал «Город Курган». С 25 сентября в городе начнут заполнять системы теплоносителем для запуска тепла в многоквартирные жилые дома. Предположительно, процесс займет 10 дней.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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