22 сентября 2023

Свердловчанин обматерил полицейских и начал дергать их за форму

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Оцепление недалеко от места крушения вертолета авиаотряда ФСБ. Челябинск , гаи, полиция, гибдд, оцепление, дпс
После выходки свердловчанина силовики проводят проверку по статье об оскорблении представителя власти Фото:

Ранее судимый 27-летний мужчина подошел к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на трассе Екатеринбург — Алапаевск, начал их оскорблять матом и дергать за форму. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

«К экипажу ДПС подошел неизвестный гражданин, который начал вести себя вызывающе, публично выражался грубой не цензурной бранью в сторону автоинспектора, размахивал руками и хватался за форменную одежду. Гражданин задержан и доставлен в ОМВД России по городу Березовскому», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел примерно в 17:55 22 сентября на 15 километре трассы. Теперь в отношении свердловчанина проводят проверку по статье об оскорблении представителя власти.

Ранее екатеринбуржец после аварии напал на сотрудников ГИБДД. Теперь нападавшему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

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Ранее судимый 27-летний мужчина подошел к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на трассе Екатеринбург — Алапаевск, начал их оскорблять матом и дергать за форму. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «К экипажу ДПС подошел неизвестный гражданин, который начал вести себя вызывающе, публично выражался грубой не цензурной бранью в сторону автоинспектора, размахивал руками и хватался за форменную одежду. Гражданин задержан и доставлен в ОМВД России по городу Березовскому», — сообщили в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел примерно в 17:55 22 сентября на 15 километре трассы. Теперь в отношении свердловчанина проводят проверку по статье об оскорблении представителя власти. Ранее екатеринбуржец после аварии напал на сотрудников ГИБДД. Теперь нападавшему грозит срок до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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