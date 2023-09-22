Свердловчанин обматерил полицейских и начал дергать их за форму

Ранее судимый 27-летний мужчина подошел к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на трассе Екатеринбург — Алапаевск, начал их оскорблять матом и дергать за форму. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
«К экипажу ДПС подошел неизвестный гражданин, который начал вести себя вызывающе, публично выражался грубой не цензурной бранью в сторону автоинспектора, размахивал руками и хватался за форменную одежду. Гражданин задержан и доставлен в ОМВД России по городу Березовскому», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел примерно в 17:55 22 сентября на 15 километре трассы. Теперь в отношении свердловчанина проводят проверку по статье об оскорблении представителя власти.
Ранее екатеринбуржец после аварии напал на сотрудников ГИБДД. Теперь нападавшему грозит срок до пяти лет лишения свободы.
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