Свердловчанин обматерил полицейских и начал дергать их за форму

23 сентября 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

После выходки свердловчанина силовики проводят проверку по статье об оскорблении представителя власти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ранее судимый 27-летний мужчина подошел к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на трассе Екатеринбург — Алапаевск, начал их оскорблять матом и дергать за форму. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «К экипажу ДПС подошел неизвестный гражданин, который начал вести себя вызывающе, публично выражался грубой не цензурной бранью в сторону автоинспектора, размахивал руками и хватался за форменную одежду. Гражданин задержан и доставлен в ОМВД России по городу Березовскому», — сообщили в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел примерно в 17:55 22 сентября на 15 километре трассы. Теперь в отношении свердловчанина проводят проверку по статье об оскорблении представителя власти. Ранее екатеринбуржец после аварии напал на сотрудников ГИБДД. Теперь нападавшему грозит срок до пяти лет лишения свободы.

Ранее судимый 27-летний мужчина подошел к сотрудникам ГИБДД, дежурившим на трассе Екатеринбург — Алапаевск, начал их оскорблять матом и дергать за форму. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области. «К экипажу ДПС подошел неизвестный гражданин, который начал вести себя вызывающе, публично выражался грубой не цензурной бранью в сторону автоинспектора, размахивал руками и хватался за форменную одежду. Гражданин задержан и доставлен в ОМВД России по городу Березовскому», — сообщили в telegram-канале ведомства. Инцидент произошел примерно в 17:55 22 сентября на 15 километре трассы. Теперь в отношении свердловчанина проводят проверку по статье об оскорблении представителя власти. Ранее екатеринбуржец после аварии напал на сотрудников ГИБДД. Теперь нападавшему грозит срок до пяти лет лишения свободы.