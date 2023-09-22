22 сентября 2023

Канада ввела санкции против департамента ХМАО

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, подписание, подписание договора, документ с подписями, подписание документа, руки, Принятие закона, шариковая ручка
Правительство Канады внесло в санкционные списки департамент образования и науки ХМАО Фото:

Власти Канады внесли с свои санкционные списки департамент образования и науки ХМАО. Об этом сообщил канадский МИД.

«Правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Также в санкционные списки вошли Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия «Единой России», благотворительный фонд «Страна для детей», Департамент образования и науки ХМАО», — передают информацию МИД журналисты ТАСС.

Ранее самолеты авиакомпании Utair, зарегистрированные в ХМАО, вошли в санкционный список Соединенных Штатов. Количество самолетов в ограничительном перечне минторга США теперь указано 297, хотя до этого числилось 176 воздушных судов.

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Власти Канады внесли с свои санкционные списки департамент образования и науки ХМАО. Об этом сообщил канадский МИД. «Правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Также в санкционные списки вошли Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия «Единой России», благотворительный фонд «Страна для детей», Департамент образования и науки ХМАО», — передают информацию МИД журналисты ТАСС. Ранее самолеты авиакомпании Utair, зарегистрированные в ХМАО, вошли в санкционный список Соединенных Штатов. Количество самолетов в ограничительном перечне минторга США теперь указано 297, хотя до этого числилось 176 воздушных судов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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