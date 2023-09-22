Канада ввела санкции против департамента ХМАО

23 сентября 2023 в 03:13 Размер текста - 17 +

Правительство Канады внесло в санкционные списки департамент образования и науки ХМАО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Канады внесли с свои санкционные списки департамент образования и науки ХМАО. Об этом сообщил канадский МИД. «Правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Также в санкционные списки вошли Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия «Единой России», благотворительный фонд «Страна для детей», Департамент образования и науки ХМАО», — передают информацию МИД журналисты ТАСС. Ранее самолеты авиакомпании Utair, зарегистрированные в ХМАО, вошли в санкционный список Соединенных Штатов. Количество самолетов в ограничительном перечне минторга США теперь указано 297, хотя до этого числилось 176 воздушных судов.

Власти Канады внесли с свои санкционные списки департамент образования и науки ХМАО. Об этом сообщил канадский МИД. «Правительство Канады внесло в свои санкционные списки по России еще 42 физических и 21 юридическое лицо. Также в санкционные списки вошли Всероссийская общественная организация «Молодая гвардия «Единой России», благотворительный фонд «Страна для детей», Департамент образования и науки ХМАО», — передают информацию МИД журналисты ТАСС. Ранее самолеты авиакомпании Utair, зарегистрированные в ХМАО, вошли в санкционный список Соединенных Штатов. Количество самолетов в ограничительном перечне минторга США теперь указано 297, хотя до этого числилось 176 воздушных судов.