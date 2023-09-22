Тюменские учителя рассказали о своих реальных зарплатах

72.ru: тюменские учителя зарабатывают в районе 20-40 тысяч рублей в месяц

23 сентября 2023 в 07:15 Размер текста - 17 +

Тюменские учителя зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменские учителя школ прошли опрос, в котором ответили, что зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Анализ исследования опубликовали журналисты. «Учителя тюменских школ получают в основном от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Это в разы меньше сумм, которые приводит Тюменьстат», — пишут журналисты 72.RU, которые провели опрос на своем сайте. По словам журналистов, недавно Тюменьстат опубликовал информацию о зарплатах учителей. По этим данным, педагоги в регионе должны получать в среднем 65 тысяч рублей в месяц без надбавки за классное руководство, а учителя в Тюмени 75 тысяч рублей. Педагоги уточняют, что получать столько денег реально, но придется «жить на работе». Ранее в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы у жителей города. Они достигли отметки 60 845 рублей. Такие данные сообщили аналитики «Авито Работа». Они уточнили, что сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики.

Тюменские учителя школ прошли опрос, в котором ответили, что зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Анализ исследования опубликовали журналисты. «Учителя тюменских школ получают в основном от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Это в разы меньше сумм, которые приводит Тюменьстат», — пишут журналисты 72.RU, которые провели опрос на своем сайте. По словам журналистов, недавно Тюменьстат опубликовал информацию о зарплатах учителей. По этим данным, педагоги в регионе должны получать в среднем 65 тысяч рублей в месяц без надбавки за классное руководство, а учителя в Тюмени 75 тысяч рублей. Педагоги уточняют, что получать столько денег реально, но придется «жить на работе». Ранее в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы у жителей города. Они достигли отметки 60 845 рублей. Такие данные сообщили аналитики «Авито Работа». Они уточнили, что сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики.