Тюменские учителя рассказали о своих реальных зарплатах

Тюменские учителя школ прошли опрос, в котором ответили, что зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Анализ исследования опубликовали журналисты.
«Учителя тюменских школ получают в основном от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Это в разы меньше сумм, которые приводит Тюменьстат», — пишут журналисты 72.RU, которые провели опрос на своем сайте.
По словам журналистов, недавно Тюменьстат опубликовал информацию о зарплатах учителей. По этим данным, педагоги в регионе должны получать в среднем 65 тысяч рублей в месяц без надбавки за классное руководство, а учителя в Тюмени 75 тысяч рублей. Педагоги уточняют, что получать столько денег реально, но придется «жить на работе».
Ранее в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы у жителей города. Они достигли отметки 60 845 рублей. Такие данные сообщили аналитики «Авито Работа». Они уточнили, что сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики.
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