22 сентября 2023

Тюменские учителя рассказали о своих реальных зарплатах

72.ru: тюменские учителя зарабатывают в районе 20-40 тысяч рублей в месяц
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменские учителя зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц Фото:

Тюменские учителя школ прошли опрос, в котором ответили, что зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Анализ исследования опубликовали журналисты.

«Учителя тюменских школ получают в основном от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Это в разы меньше сумм, которые приводит Тюменьстат», — пишут журналисты 72.RU, которые провели опрос на своем сайте.

По словам журналистов, недавно Тюменьстат опубликовал информацию о зарплатах учителей. По этим данным, педагоги в регионе должны получать в среднем 65 тысяч рублей в месяц без надбавки за классное руководство, а учителя в Тюмени 75 тысяч рублей. Педагоги уточняют, что получать столько денег реально, но придется «жить на работе».

Ранее в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы у жителей города. Они достигли отметки 60 845 рублей. Такие данные сообщили аналитики «Авито Работа». Они уточнили, что сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики.

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Тюменские учителя школ прошли опрос, в котором ответили, что зарабатывают от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Анализ исследования опубликовали журналисты. «Учителя тюменских школ получают в основном от 20 до 40 тысяч рублей в месяц. Это в разы меньше сумм, которые приводит Тюменьстат», — пишут журналисты 72.RU, которые провели опрос на своем сайте. По словам журналистов, недавно Тюменьстат опубликовал информацию о зарплатах учителей. По этим данным, педагоги в регионе должны получать в среднем 65 тысяч рублей в месяц без надбавки за классное руководство, а учителя в Тюмени 75 тысяч рублей. Педагоги уточняют, что получать столько денег реально, но придется «жить на работе». Ранее в Тюмени за год на 25% увеличился средний уровень заработной платы у жителей города. Они достигли отметки 60 845 рублей. Такие данные сообщили аналитики «Авито Работа». Они уточнили, что сильнее всего рост зарплат оказался в сфере логистики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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